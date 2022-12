TUI Care Foundation: Neue Projekte zum Schutz des kulturellen Erbes

Mit ihrer neuen Strategie übernimmt die TUI Care Foundation die Vorreiterrolle für den Naturschutz und die Unterstützung von Menschen in Urlaubsregionen. Ein Teil der Strategie ist das neue TUI Colourful Cultures Programm, das Künstlerinnen und Künstler und Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker dazu befähigt, sich zu professionalisieren, neue Märkte zu erschließen und authentische Kunst und Kultur zu fördern. Den Auftakt machen gleich zwei neue Projekte: eines in der Türkei und eines in Kenia.

Projekt in Kenia

Gemeinsam mit der Association for the Physically Disabled of Kenya unterstützt die TUI Care Foundation Menschen mit unterschiedlichsten körperlichen Möglichkeiten mit Trainingsprogrammen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze im Bombulunu Kunst-und Kulturzentrum in Mombasa. In verschiedenen Workshops lernen die Teilnehmenden wie sie traditionellen Schmuck und Kleidung herstellen - inspiriert von traditionellen afrikanischen Textildesigns. Sie lernen das Handwerk der Holzschnitzerei, erschaffen mit Leder neue Produkte und lernen wie man Mobilitätshilfen baut, wie zum Beispiel Rollstühle oder Dreiräder.

Erhalt des kenianischen Kulturerbes



In acht authentisch afrikanischen Werkstätten können Besucherinnen und Besucher mehr über afrikanische Architektur und Lebensweise verschiedener Gemeinden Kenias lernen. Im Rahmen des Projekts wird auch die umfassende Erweiterung des Kulturzentrums angegangen. Sie ermöglicht dem Team des Zentrums, über 200 Tanzveranstaltungen und andere Kulturaktivitäten durchzuführen zu denen Urlauberinnen und Urlauber sowie Schulkinder aus der Umgebung eingeladen werden.

Ein weiterer Aspekt des Projektes ist es, das Bombulunu Zentrum mit der lokalen Tourismusbranche zu vernetzen und somit den Bekanntheitsgrad zu steigern. Gäste können nicht nur die Werkstatt besuchen, sondern auch die Produkte der Künstlerinnen und Künstler sowie Kunsthandwerkerinnern und Kunsthandwerker im zugehörigen Geschäft als besondere Erinnerung erwerben. Damit unterstützen sich die Kunstschaffenden und fördern den Erhalt des kenianischen Kulturerbes. All diese Aspekte unterstreichen die Kernbotschaft des Kunst-und Kulturzentrums: Jeder Mensch, ganz gleich mit welchen physischen Einschränkungen, ist etwas Besonderes und hat seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten.

Projekt in der Türkei

Ein weiteres Projekt des TUI Colourful Culture Programms ist in der Türkei gemeinsam mit der Fethiye Lycia Women's Cooperative gestartet und unterstützt Weberinnen mit einem umfangreichen Fortbildungsprogramm, das die traditionelle Webmethode ‚Dastar‘ zum Kern hat. Die regional einzigartige Webmethode ist wichtiger Teil des kulturellen Erbes von Fethiye. Sie reicht Tausende von Jahren zurück und war lange in Vergessenheit geraten. Von den Einheimischen wird ‚Dastar‘ als Erbe ihrer Vorfahren geschätzt und soll nun noch besser an zukünftige Generationen weitergegeben werden.

Die traditionelle Methode wird im Rahmen des Projekts von den Weberinnen neu interpretiert und genutzt um moderne Textilprodukte zu schaffen, die den heutigen Trends entsprechen. Mit diesem nachhaltigen Ansatz wird es den Weberinnen in den Dörfern Yeşiluzumlu und Incirkoy in der Region Fethiye ermöglicht, Traditionen zu bewahren und gleichzeitig ihren Lebensunterhalt zu sichern.