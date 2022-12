TTC: Neue Online-Live-Trainings zum Flugwesen

Das erste Online-Live-Training mit Markus Ehrensberger, in dem Basiswissen zum Flugwesen umfassend vermittelt wird, findet bereits übernächsten Donnerstag Vormittag, am 22. Dezember 2022 von 08:00 bis 11:30 Uhr statt. Eine für Agents seltene Gelegenheit, ihr Wissen rund ums Fliegen auf den neuesten Stand zu bringen.

Inhalt des Seminars

Wissen über kreatives Gestalten einer Reiseroute, Allianzen, Open Jaws, Circle Trips, Möglichkeiten und Einschränkungen der wichtigsten Buchungsklassen bis hin zu den Fluggastrechten sind für die Vermittlung von individualisierten Pauschalreisen und Bausteinreisen essentiell.

Was heißt MaxMileage, NDC, Stopover, Premium Eco, Double Open Jaw, Deadline Control, SSR, Circle Trip, etc. IATA, Allianzen, Non-IATA, Low Cost, Yield Management: Tarif-, Buchungs- oder Sitzklasse, Entgelte, Taxen, Zuschläge, Consolidator, Ancillery Services, Fluggastrechte bei Überbuchung, Verspätung, kein Gepäck, etc. - all das erfahren Agents in diesem Online-Live-Training kompakt an einem Vormittag.

Details & Anmeldung:

Datum: 22. Dezember 2022

Uhrzeit: 08:00 -11:30 Uhr

Trainer: Markus Ehrensberger

Kosten: 125 EUR

Anmeldung HIER

Die nächsten Termine des Trainings: 7. März 2023 / 15. Juni 2023 (red)