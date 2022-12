USA-Webinare: Alabama-Reminder & Ankündigungen 2023

Das nächste USA-Webinar findet bereits morgen, 7. Dezember 2022 um 10:00 Uhr, statt. Dabei erfahren die Teilnehmer von Janin Nachtweh, womit „Sweet Home Alabama“ als Reiseziel bei Kunden punkten kann.

Alabama Tourism Webinar :

Datum: 7. Dezember 2022

Uhrzeit: ab 10:00 Uhr

Dauer: ca. 45 Minuten

Anmeldung HIER

Von den Ausläufern des Appalachen-Gebirges im Norden bis zu den schneeweißen Sandstränden am Golf von Mexiko: Alabama ist der Innbegriff für die gastfreundliche Lebensart der amerikanischen Südstaaten. Reisende können den Cotton State beispielsweise als Teil einer Rundreise durch den Deep South USA oder in seiner ganzen Vielfalt von Nord nach Süd entdecken - in jedem Fall erwartet sie ein Staat voller Geschichte, kleinen und großen Naturwundern und erstklassigen Attraktionen.

USA-Webinare 2023

Alle USA-Webinare sind auf eine Dauer von 45 Minuten ausgelegt - ca. 30 Minuten Präsentationszeit und 15 Minuten Zeit für die Fragen der Teilnehmer. Jedes Webinar wird direkt von den Partnern gehalten - DEN Experten zum jeweiligen Thema.

Travel Oregon

Datum & Uhrzeit: 11. Jänner 2023 um 10:00 Uhr

Der perfekte Roadtrip durch Oregon

Anmeldung HIER

The Florida Keys & Key West

Datum & Uhrzeit: 1. Februar 2023 um 10:00 Uhr

1. Februar 2023 um 10:00 Uhr Tipps zur schönsten Sackgasse der Welt

Anmeldung HIER

Florida's Space Coast

Datum & Uhrzeit: 29. März 2023 um 10:00 Uhr

29. März 2023 um 10:00 Uhr Lernt die Region rund um Port Caneveral an Floridas Ostküste kennen

Anmeldung HIER

Die Aufzeichnungen von über 50 USA-Webinaren finden Interessierte unter: www.vusa.travel (red)