Aserbaidschan: Vier neue immaterielle Güter

Vier immaterielle kulturelle Güter Aserbaidschans wurden kürzlich in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Dazu zählen die traditionelle Herstellung von Seidenweberei, die Pehlevanliq-Kultur mit seinen traditionellen Zorkhana-Spielen, die Erzähltradition von "Molla Nasreddin" und die Tee-Kultur (Çay).

Wrestling und Seidentücher

Als besonders einzigartig, gilt die Produktion von Seide zum Weben, die Einheimischen schätzen die Seidenprodukte nicht nur sehr, sondern handeln sie für alle möglichen gesellschaftlichen Anlässen, wie Hochzeiten, Beerdigungen und Familienfeiern. In Aserbaidschan ist das Erbe der legendären Seidenstraße in Sheki (UNESCO-Stätte) und dem kleinen Bergdorf Basgal bemerkenswert. Das Dorf ist bekannt für die Bewahrung der Tradition der Herstellung von Kelaghayi, dem traditionellen aserbaidschanischen Seidenkopftuch, das 2014 ebenfalls als Teil des immateriellen UNESCO-Erbes hinzugefügt wurde. Als integraler Bestandteil von Volksveranstaltungen und Feiern war die Pehlevanliq-Kultur in Aserbaidschan ein großer Teil traditioneller Sportarten und Spiele wie Wrestling und individueller Aufführungen. Bei den traditionellen Wrestling-Wettbewerben verwenden Pehlevans spezielle schwere Werkzeuge, die mittelalterlichen Waffen ähneln (wie Schwerter, Schilde und Bögen) und von traditioneller Musik oder schnell schlagenden Trommeln begleitet werden. Auch heute noch zeigt die lokale Gemeinschaft großes Interesse an dieser Tradition, da sie ein starkes Identitätsgefühl vermittelt und Entschlossenheit und sozialen Zusammenhalt symbolisiert. (red)