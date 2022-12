Oceania Cruises: Neue Grand Voyage für Herbst 2023

„Da die Nachfrage nach längeren und abwechslungsreicheren Reisen weiter steigt, freuen wir uns, diese neue Route vorzustellen“, sagte Howard Sherman, President und CEO von Oceania Cruises. „Sie bietet Erlebnisse in ikonischen und weniger bekannten Häfen in einem Teil der Welt mit reicher Geschichte und kulturellen Schätzen.“

Die Grand Voyage-Reise "Mediterranean Connection" startet am 11. Oktober in Venedig und endet am 13. November 2023 in Barcelona. Von Venedig aus geht es an Bord der Marina für bis zu 1.238 Passagiere zu berühmten aber auch weniger bekannten Zielen im Mittelmeerraum. Insgesamt wird die Marina zehn Länder mit 28 verschiedenen Häfen anlaufen unter anderem in Italien, Kroatien, Griechenland, der Türkei, Malta, Israel und Ägypten.

Diese Grand Voyage ist ideal für Reisende, die viel Zeit zur Verfügung haben und sich für Geschichte, Kultur und Küche verschiedener Regionen interessieren. An Bord genießen sie ebenfalls luxuriöse Erlebnisse: Von einer hochmodernen Kochschule, in der die Aromen der Region vermittelt werden, bis hin zu privaten Abendessen im Privée, die das ultimative kulinarische Erlebnis bieten, gibt es für Gäste eine große Auswahl an Möglichkeiten, die Zeit an Bord zu genießen

Teilabschnitte der Grand Voyage

Für Gäste, die an kürzeren Etappen der „Mediterranean Connection“ Kreuzfahrt interessiert sind, bietet Oceania Cruises drei Abschnitte an Bord der Marina, sowie drei weiteren Grand Voyage-Routen von bis zu 23 Tagen an:

Teilabschnitte der Mediterranean Connection:

Greek & Italian Shores – Venedig bis Rom: 10 Tage, 11. Oktober – 21. Oktober 2023

Legendary Pathways – Rom bis Istanbul: 11 Tage, 21. Oktober – 1. November 2023

Holy Land & Treasures – Istanbul bis Barcelona: 12 Tage, 1. November – 13. November 2023

Weiteren Grand Voyage-Routen:

Mediterranean Mystique – Barcelona bis Rom: 22 Tage, 29. September – 21. Oktober 2023

Icons of Civilizations – Venedig bis Istanbul: 21 Tage, 11. Oktober – 1. November 2023

Seas of Revelation – Rom bis Barcelona: 23 Tage, 21. Oktober – 13. November 2023

Alle Fahrten sind ab sofort buchbar. Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)