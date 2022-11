Einladung zum Ungarn Online-Workshop im Dezember

Neben wichtigen Infos und jeder Menge Neuigkeiten zur Destination Ungarn und zu den Produkten, werden unter den Teilnehmer attraktive Preise verlost. Nach der Registrierung können persönliche online-Termine mit den Partnern vereinbart werden.

Datum: 12. Dezember 2022

Uhrzeit: 09:00 – 18:00 Uhr

Registrierung zum Ungarn-Workshop HIER

Folgende Partner freuen sich auf Terminvereinbarungen:

Hotels: Adventor Hotels, B&B Hotel Budapest City, BDPST Hotel Management, Danubius Hotels, Dean's College Hotel Budapest, Hotel Európa Fit Hévíz, Hunguest Hotels, Kozmo Hotel Suites & Spa Budapest, Lotus Therme Hotel & Spa Hévíz, Mercure Budapest City Center, Novotel Budapest City and Budapest Congress Center, Novotel Szeged, Park Inn By Radisson Zalakaros Hotel & Spa, Párizsi Udvar Hotel Budapest, Spirit Hotel Thermal Spa Sárvár, The Ritz-Carlton Budapest, Up Hotel Budapest, Zeina Hotels

DMC: Aktiv Tours Incoming, City Rama, Continental Travel, Dynamic Tours, ETS Hungary, Love Nord Hungary, Pátria Tours, Tour East Tour Hungary, Vista Reisebüros, Wine a'More Travel

Attraktionen: Lázár Equestrian Park, Erzabtei Pannonhalma, Schloss Gödöllő, Synagogen von Budapest

Tourismusbüros: Hévíz, Visit Debrecen

Nähere Informationen zu Ungarn unter: visithungary.com/de (red)