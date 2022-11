Neue Attraktionen und Eröffnungen in Kalifornien

„Die Vielfalt Kaliforniens zeigt sich in innovativen neuen Erlebnissen und Attraktionen, die 2023 eröffnet werden, ebenso wie in der Neuinterpretation altehrwürdiger Klassiker", so Caroline Beteta, Präsidentin und CEO von Visit California. „Sowohl Erstbesucher als auch Einwohner Kaliforniens werden im kommenden Jahr etwas Neues im Golden State entdecken können."

Neue Freizeitpark-Attraktionen

Eröffnung von SUPER NINTENDO WORLD in den Universal Studios Hollywood:

Das innovative Themenland, SUPER NINTENDO WORLD, wird 2023 in den Universal Studios Hollywood als erste SUPER NINTENDO WORLD der USA eröffnet. Die US-Premiere wird Gäste des Freizeitparks und Nintendo-Fans somit künftig in die Welt von Mario, Luigi und Prinzessin Peach entführen.

In der Nähe des neuen Bereiches wird Anfang 2023 außermden das Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen, ein originelles Restaurantkonzept, im Universal CityWalk eröffnet.

Disney 100 Years of Wonder im Disneyland Resort beginnt im Jänner 2023:

Disney 100 Years of Wonder (Disney100) wird die größte unternehmensübergreifende globale Feier in der Geschichte der Walt Disney Co. sein. Im Disneyland Resort - dem Herzstück der Feierlichkeiten - beginnt der Spaß am 27. Jännerr mit zeitlich begrenzten Angeboten, die das ganze Jahr über stattfinden.

Zu den Highlights gehören: Platinfarbenes Dekor im gesamten Resort; zwei brandneue Nachtspektakel: ‚World of Color – One‘ im Disney California Adventure Park und ‚Wondrous Journeys‘ im Disneyland Park; die neue Attraktion ‚Mickey & Minnie's Runaway Railway‘; die Eröffnung des neu gestalteten ‚Mickey's Toontown‘ im Frühjahr 2023; und die lang erwartete Rückkehr der ‚Magic Happens‘-Parade im Disneyland Park rechtzeitig zum Frühjahr.

SeaWorld San Diego eröffnet die Achterbahn Arctic Rescue:

SeaWorld San Diegos neue Achterbahn Arctic Rescue wird im Frühjahr 2023 eröffnet. Sie wird damit die längste und schnellste Straddle-Achterbahn an der Westküste sein. Die familienfreundliche Fahrt mit mehreren Starts lädt die Gäste ein, auf einem Schneemobil mit bis zu 64km pro Stunde in ein kühles Abenteuer zu stürzen und dabei durch das unberechenbare arktische Klima zu rasen, um Tieren in Gefahr zu helfen. Mit einer erforderlichen Körpergröße von 122 cm können auch junge Abenteurer die Arctic Rescue erleben.

Neu gestaltete und konzipierte Erlebnisse in Knott's Berry Farm:

Montezooma's Revenge war bei ihrer Eröffnung im Jahr 1978 die erste Achterbahn mit Schwungradantrieb weltweit und ist die älteste Shuttle-Loop-Achterbahn, die noch an ihrem ursprünglichen Standort steht. Für das Jahr 2023 wird Montezooma's Revenge neu gestaltet und bietet den Gästen ab dann einen neuen Nervenkitzel.

Auch das neue Fiesta Village wird im Sommer 2023 in Knott's Berry Farm wiedereröffnet und bietet Besuchern ab dann: drei neue Bereiche, zahlreiche Essensstände, eine erneuerte Fiesta Plaza Bühne und einen neu gestalteten Marktplatz, der von der Olvera Street in Los Angeles inspiriert ist.

Weitere Neueröffnungen

Eröffnung des Agua Caliente Cultural Plaza in 2023:

Das neue Agua Caliente Cultural Plaza, das 2023 im Zentrum von Palm Springs eröffnet wird, umfasst das Agua Caliente Cultural Museum, das Spa at Séc-he und einen Oasis Trail im Freien. Das neue Museum wird die Geschichte, die Kultur und die moderne Zeit der Agua Caliente Band of Cahuilla feiern und das hochmoderne Spa wird die alte Agua Caliente Hot Mineral Spring des Stammes präsentieren. Inspiration für die Gestaltung des Cultural Plaza sind die Traditionen der Agua Caliente, wie Korbflechten und Töpfern, sowie Elemente aus der Natur.

Eröffnung des Sausalito Center for the Arts in Marin County:

Das Sausalito Center for the Arts (SCA) in Marin County soll Anfang 2023 an der legendären Uferstraße Bridgeway eröffnet werden. Sausalito ist eine Gemeinde mit einem reichen kulturellen Erbe, das durch das SCA verkörpert werden soll. In dem Zentrum werden Kunst- und Kulturveranstaltungen stattfinden, und es wird auch als Ort für Bildung, Treffen und Gemeinschaftsaktivitäten dienen.

Das Museum of Illusions kommt nach San Diego:

Das Museum of Illusions wird gegen Ende 2023 ein neues Museum im Gaslamp Quarter von San Diego eröffnen. Im 929m2 großen Museum lassen sich optische Täuschungen, 3D-Hologramme, knifflige Exponate und interaktive Illusionsräume für Besucher aller Altersgruppen erleben.

Neue Unterkünfte

2023 werden in Kalifornien voraussichtlich mehr als 30 neue Hotels und Resorts eröffnet, die über 5.100 zusätzliche Zimmer bieten. Zu den bemerkenswerten neuen Hotels gehören:

Das Pendry Newport Beach, das das legendäre ehemalige Fashion Island Hotel ersetzt

Eröffnung des Tommy Bahama Miramonte Resort & Spa in Indian Wells

Eröffnung des Canopy by Hilton im Zentrum von Sacramento

Appellation Hotel in den sanften Hügeln von Healdsburg

Hearst Hotel in San Francisco, das den Luxus in der Stadt an der Bucht neu definieren wird

Palihotel San Diego sowie drei neue Hotels der neuen Palisociety-Marke Le Petit Pali.

Weitere Infos zum "Golden State" unter: www.visitcalifornia.com (red)