Intrepid Travel: Ausblick auf das Reisejahr 2023

Das Portfolio von Intrepid Travel umspannt Abenteuer- und Erlebnisreisen über den gesamten Globus und wird beständig in Hinblick auf seinen nachhaltigen und respektvollen Umgang mit Klima, Natur und Mensch optimiert. Wohin die Reise - im wahrsten Sinn des Wortes - im nächsten Jahr gehen könnte, hat Intrepid wie folgt identifiziert:

CO2-reduzierte Reisen

Die Auswirkungen der Klimakrise auf das Reisen wurden dieses Jahr mit Rekordtemperaturen, Waldbränden und Flächenbränden in ganz Europa nur allzu deutlich. Im Jahr 2023 werden viele Menschen nach Möglichkeiten suchen, auf eine Art und Weise zu reisen, die den CO2-Fußabdruck minimiert und im Gegenteil möglichst sogar positive Auswirkungen auf Menschen und Gemeinschaften hat.

Intrepid hat sich zu verifizierten, wissenschaftlich fundierten Zielen diesbezüglich verpflichtet und die Dekarbonisierung zu einem zentralen Bestandteil der Produktentwicklung gemacht. Für 2023 wurde hierzu das bislang größte Angebot an Wander- und Radreisen aufgesetzt (z.B. Hike the Tour du Mont Blanc, Walking in Grand Canyon National Park) und weiterhin kurze Flüge durch Hochgeschwindigkeitszüge ersetzt (z.B. China Highlights).

Neue Ziele für nachhaltigen Tourismus

Während sich ein Großteil der Welt nach den Pandemie-Jahren auf den touristischen Wiederaufbau konzentriert hat, haben einige Destinationen das Potenzial von nachhaltigem Tourismus erkannt und sich darauf konzentriert, neue Angebote zu entwickeln.

So wurde gemeinsam von Intrepid, USAID und dem Global Travel & Tourism Resilience Council eine achttägige Bosnien & Herzegowina-Expedition zusammengestellt, die 2023 an sechs Terminen erstmals durchgeführt wird. Neu im Programm ist außerdem eine fünftägige Reise nach Vanuatu, dem Inselstaat im Südpazifik, bei dem die Teilnehmenden dem berühmten Ritual des „Landtauchen“ beiwohnen können.

Reisen zu indigenen Völkern und First Nations

Der indigene Tourismus ist eines der am schnellsten wachsenden Reisesegmente und wird 2023 eine große Rolle spielen, da Reisende nach der Pandemie auf der Suche nach authentischen Erfahrungen sind.

Intrepid Travel legt einen großen Schwerpunkt auf die Entwicklung von mehr indigenen Tourismuserlebnissen, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Australien, wo 2023 über 40 First Nations-Erlebnisse angeboten werden, gegenüber 12 im Jahr 2020. Intrepid wird sich auch im nächsten Jahr darauf konzentrieren, Tourismus als eine Form der Versöhnung und Chance zu sehen und mit indigenen Gemeinschaften auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um wertvolle neue Erfahrungen zu ermöglichen: Zum Beispiel bei Touren in Mittelamerika, wo an Tag 13 der Maya Encounter-Reise ein indigener Schamane besucht wird oder am dritten Tag der Best of Costa Rica-Tour, an dem der kleinen indigenen Gemeinde Terraba ein Besuch zum Mittagessen und einer Zeremonie abgestattet wird.

Weitere Informationen zu Intrepid Travel unter: www.intrepidtravel.de (red)