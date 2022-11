Silvester-Package für Albena

Im bulgarischen Seebad Albena können Gäste vier Tage lang dem Feiertagstrubel zuhause entfliehen und sich in zwei außergewöhnlichen Hotels verwöhnen zu lassen. Das luxuriöse 5-Sterne Maritim Hotel Paradise Blue bietet neben einem festlichen Programm am Silvesterabend viele Annehmlichkeiten zum Entspannen und Erholen: Sei es beim Schwimmen im Innenpool, beim Auspowern im Fitnessraum oder beim Relaxen in Dampfbad und Sauna im eleganten hauseigenen WellnessBereich. Strandspaziergänge, die ursprüngliche Landschaft im benachbarten Baltata-Naturschutzgebiet, sowie Wellness-Massagen und Beauty-Behandlungen verstärken den Erholungseffekt. Der Nachwuchs amüsiert sich derweil beim täglichen Animationsprogramm des Hotels.

Silvester in Albena

Amüsement steht schließlich auch am Silvesterabend auf dem Programm. Im festlichen Ballsaal dürfen sich Gäste auf ein fünfgängiges Menü sowie auf musikalische Darbietungen bulgarischer Künstler freuen. Das Jahr 2023 wird zudem am 1. Jänner 2023 mit einem Neujahrskonzert begrüßt.

Neben dem Festprogramm vervollständigen diverse Cocktailempfänge, ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und zwei Abendessen das Silvesterarrangement mit drei Übernachtungen. Der nur 30km entfernte Flughafen Warna ist von Wien aus auch im Winter sowohl mit Austrian Airlines als auch mit Whizz Air oder Ryan Air direkt zu erreichen.

Detailinfos und Preise HIER (red)