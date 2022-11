DZT: Kampagne für nachhaltige Urlaubsreisen nach Deutschland

Als erste nationale Tourismusorganisation in Österreich setzt die Auslandsvertretung Wien der DZT auf programmatische Digital Out of Home-Werbung (DOOH). Basis der Kampagne sind digitale Werbestelen, die mit drei verschiedenen zielgruppenspezifischen Sujets aus der FEEL GOOD-Kampagne österreichweit bespielt werden. Eine automatisierte smarte Steuerung entscheidet, wann und wo welches der Sujets zum Einsatz kommt.

László Dernovics, Leiter der Auslandsvertretung Wien der DZT erklärt dazu: „Erstmals nutzen wir hier die Möglichkeiten einer datengetriebenen Echtzeitausspielung in einem One-to-Many-Medium. Publisher Deals, Umfeldtargeting, demographische Daten und Adsquare Targetings zeigen uns, welche Interessensgruppen zu bestimmten Zeiten im Umkreis der Werbedisplays unterwegs sind. Diese Informationen ermöglichen eine genaue Ansteuerung unserer Zielgruppen LOHAS, Naturliebhaber und für Nachhaltigkeit sensibilisierte junge Menschen. Damit senken wir die Streuverluste, die bei Out of Home-Werbung bisher unvermeidbar waren und steigern die Effizienz der Zielgruppenansprache.“

Die rein digitale Kampagne wird flankiert durch eine begleitende Onlinekampagne mit einem integrierten Gewinnspiel. Die ÖBB unterstützen die inhaltliche Ausrichtung der Kampagne auf klimafreundliche Reisen mit Bahntickets im Wert von bis zu 100.000 EUR. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit unter 10 deutschen Städten ihr Wunschziel zu wählen. Während der Ausspielung werden jede Woche bis zu 50 Gewinner ermittelt, bis das Budget ausgeschöpft ist, wie die DZT in der Aussendung dazu erklärt. (red)