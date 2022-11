Explora Journeys präsentiert Jungfernfahrt der Explora I

Das ersten von sechs Schiffen von Explora Journeys, die Explora I, wird ab 17. Juli 2023 in 15 Tagen von Southampton aus bis zum Polarkreis fahren und dabei insgesamt zwölf Häfen in vier Ländern ansteuern. Michael Ungerer, Chief Executive Officer bei Explora Journeys, sagt zur Veröffentlichung der Route heute: „Unsere Vision und unser Ziel war es vom ersten Tag an, ein Reise- und Hochseeerlebnis zu schaffen, das seinesgleichen sucht. Wir sind begeistert, dass unser erstes neues Schiff, die Explora I, die Gäste auf der Jungfernfahrt zu einigen der atemberaubendsten Reiseziele Nordeuropas führen wird, während sie an Bord Komfort und Services der Luxusklasse genießen.“

Jungfernfahrt der Explora I

Die Explora I wird von Southampton aus Zeebrügge in Belgien anlaufen und dann nach Norwegen für Stopps in Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen und Stavanger weiterfahren, bevor es nach Dänemark geht mit Besuchen in Skagen und der Hauptstadt Kopenhagen.

Michael Ungerer fügte hinzu: „Die Gäste an Bord der Explora I können sich darauf freuen, in lokale Kulturen einzutauchen, sowohl bei bekannten als auch bei weniger bekannten Zielen, und einige der faszinierendsten Naturwunder der Welt mit eigenen Augen zu sehen. Während der gesamten Reise wird es besondere Überraschungsmomente geben – aufregende Erlebnisse und Gastkünstler, die den Wunsch der anspruchsvollen Reisenden wecken sollen, die Welt um sich herum zu entdecken, neue Menschen kennenzulernen und sich wieder auf sich selbst zu besinnen.“

"A Maiden Journey into Epic Fjords and the Arctic Circle" von Explora Journey kann ab sofort über bevorzugte Reiseberater, über die digitale Buchungssuite oder über die Webseite von Explora Journeys gebucht werden.

Gäste können das Frühbuchersystem von Explora Journeys nutzen und erhalten eine Ermäßigung von 5%.

Nähere Informationen unter: www.explorajourneys.com

Details zu den Zielhäfen

Von Zeebrugge aus können die Gäste die mittelalterliche Architektur, die kopfsteingepflasterten Straßen, die schönen Grachten und die unberührten Gärten des nahe gelegenen Brügge erkunden. Von hier aus geht es weiter in Richtung Norden entlang der Westküste Norwegens, wo der Atlantik auf die Arktis trifft. Die Fjorde wurden von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt und gelten als „die besten unberührten Reiseziele der Welt.“

Geiranger, an der Spitze des Geirangerfjords, ist ein typisches nordisches Dorf. Der Fjord ist so berühmt, dass er von der UNESCO ausgezeichnet wurde. Besonders bekannt ist er für die wilden, tosenden Sieben Schwestern, einen der zehn höchsten Wasserfälle der Welt.

Trondheim war bis 1217 die Wikingerhauptstadt Norwegens, sein Hafen geht auf das Jahr 997 zurück. Der außergewöhnliche mittelalterliche Nidarosdom ist ein würdiges Zeugnis des beeindruckenden Erbes der Stadt.

Molde, dank seiner üppigen Fülle an duftenden Sommerblumen auch als Stadt der Rosen bekannt ist, wird von 222 hohen, schneebedeckten Gipfeln umgeben und verfügt über charmante Geschäfte und Cafés.

Leknes liegt auf Vestvågøya, einer der sechs norwegischen Lofoteninseln am Polarkreis. Die Insel wird vom warmen Golfstrom umspült und bietet rund um die Uhr Sonnenschein, tropische Strände, Reitmöglichkeiten, Seeadler und eine atemberaubende Landschaft.

Brønnøysund ist vielleicht der einzige Ort mit einem hübschen Badesee direkt im Stadtzentrum. Außerdem gibt es hier einen Berg, in den ein riesiges Loch gebohrt wurde, einen pulsierenden Jachthafen und sensationelle Wanderwege.

Die Flåmbahn bietet eine der beeindruckendsten Zugfahrten der Welt. Sie schlängelt sich vorbei an atemberaubenden Naturwundern wie dem Nærøyfjord, einem weiteren norwegischen UNESCO-Welterbe.

Bergens hanseatischer Kai aus dem 14. Jahrhundert, Bryggen, bietet den Gästen einen ersten Blick auf eine Stadt voller Kunst, Handwerk und Lebensmittelmärkten. Die Weltklasse-Restaurants machen die Stadt zu einem würdigen Mitglied des UNESCO-Netzwerks City of Gastronomy.

Die farbenfrohe Altstadt von Stavanger mit ihren rustikalen Kopfsteinpflasterstraßen und perfekt restaurierten weißen Holzhäusern bietet eine charmante Cafékultur, Kunsthandwerksläden, Museen und ein pulsierendes Nachtleben. Außerhalb der Stadt warten atemberaubende Landschaften und traumhafte Strände darauf, erkundet zu werden. Dies ist der letzte norwegische Hafen, den das Schiff anläuft.

Bei Skagen, dem nördlichsten Punkt Dänemarks, trifft die Ostsee auf die Nordsee. Sein reiches künstlerisches Erbe ist ein Vermächtnis der vielen Maler, die von Skagens einzigartigem Licht verführt wurden. Aber auch die fabelhaften Fischgerichte, die Architektur und die riesige Wanderdüne an der Råbjerg Mile haben Skagen zu einem unverzichtbaren Reiseziel gemacht.

Als Abschluss der Jungfernfahrt wird die Explora I dann am 1. August in der angesagtesten Stadt Skandinaviens, Kopenhagen, ankommen. (red)