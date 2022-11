"Erlebe Deine Hauptstadt" in der Adventedition

Die schönste Zeit des Jahres hat in der Bundeshauptstadt begonnen und sorgt für ein feierliches Comeback der Weihnachtsstimmung. Nach zwei Jahren der Pandemie-Einschränkungen können sich auch Touristen und Besucher aus dem Inland endlich wieder dem vorweihnachtlichen Treiben hingeben und die Schönheit der Stadt genießen. Für alle in Österreich lebenden Menschen hat die Inlandstourismusinitiative „Erlebe Deine Hauptstadt“ bereits ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Von 25. November bis 29. Dezember 2022 nächtigen zwei Personen für zwei Nächte inklusive Frühstück in teilnehmenden Hotels bereits ab 130 EUR. Die Buchung ist ab sofort auf erlebe-deine-hauptstadt.wien möglich.

„Mit der Adventsedition erleben Gäste von ‚Erlebe Deine Hauptstadt‘ Wien wie VIPs und sparen nicht nur bei den Übernachtungen, sondern mit der eigenen Gästekarte auch beim Shopping, Essen, Trinken und Sightseeing. So lässt sich der Weihnachtszauber in der prunkvoll geschmückten Bundeshauptstadt noch mehr genießen und eine kleine Auszeit von den aktuellen Herausforderungen nehmen“, so Initiator Christian P. Lerner.

Hotelkategorien & VIP-Card

In der Kategorie „Smart & Cosy“ nächtigen zwei Gäste für zwei Nächte inklusive Frühstück bereits um 130 EUR. Auch Luxushotels wie das SO/Vienna (ab 590 EUR), Design- und First-Class-Hotels wie das Intercontinental Vienna oder Andaz Vienna Am Belvedere (ab 400 EUR) oder namhafte internationale Marken wie NH Hotels (ab 190 EUR) laden zu besonderen Tagen in der Bundeshauptstadt.

Auch in der Vorweihnachtsedition der Tourismusinitiative gibt es für alle Gäste die bewährte VIP-Card von „Erlebe Deine Hauptstadt“. Sie bietet attraktive Vorteile und durchschnittlich 20% Rabatt bei über 200 Partnern aus Handel, Gastronomie, Kultur, Sightseeing und Lifestyle. Sie erwartet die Gäste ebenso am Zimmer wie ein prall gefülltes Willkommenspaket mit kleinen Überraschungen heimischer Produzenten und Manufakturen.

Weitere Informationen und Buchung ab sofort unter: erlebe-deine-hauptstadt.wien (red)