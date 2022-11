Weihnachts- & Adventmärkte in den Wiener Alpen

Ländlich-besinnliche Idylle oder städtisch-pulsierender Zauber? Die Wiener Alpen bieten beides und verkürzen die Wartezeit aufs Christkind an besonders stimmungsvollen Plätzen: Auf der Rax und am Schneeberg, auf der Burg oder im Schloss, von der Klamm über den Eiskeller bis zum Bürgermeistergarten.

Advent auf der Burg

Ein fantastischer Ausblick auf die Hügel der Buckligen Welt krönt die besinnliche Stimmung beim Advent auf der Burg in Kirchschlag am Samstag, 3., Sonntag, 4. und Donnerstag, 8. Dezember. Beim Flanieren durch die romantisch beleuchtete Burgruine mit Kunsthandwerks- und Geschenkeständen wärmen heiße Getränke und Schmankerln. Kinderaugen leuchten beim Treffen mit Nikolaus und Krampus sowie Zauberern und einem Kindertheater. Für Groß und Klein erklingen Konzerte. Geöffnet ist jeweils von 14 bis 20 Uhr.

Am 3., 4. und 8. Dezember lohnt sich auch einen Abstecher zum Adventmarkt im Museumsdorf Krumbach und am zweiten Adventwochenende zum Christkindlmarkt im Schloss Katzelsdorf, beide in der Buckligen Welt.

Advent im Naturpark

Aufwändige Naturdekoration anstatt glitzerndem "Jahrmarkt-Kitsch" zeichnet die Adventmeile Seebenstein in der Buckligen Welt aus. Sie erstreckt sich am Samstag, 26. und Sonntag, 27. November jeweils abends um den romantisch beleuchteten Teich im Naturpark Seebenstein. Fackeln auf der Insel im Naturpark-Teich und wärmende Feuerbäume sorgen für eindrucksvolle Lichteffekte. Ein Krippenweg mit Krippenbauern und ein Handwerksplatzl mit Schmieden und Drechslern sind weitere Anziehungspunkte. Fernsehliebling Arabella Kiesbauer liest beim Stadl Weihnachtsgeschichten. Kinder helfen in der Christkindlbackstube beim Backen oder üben sich im Ponyreiten auf der Teichwiese.

Tipp: Zur Anreise empfiehlt sich der Adventzug Seebenstein, der ab Wiener Neustadt im 2-Stunden-Takt unterwegs ist.

Advent am Dom

Der stimmungsvolle Adventmarkt am Dom in Wiener Neustadt mit traditionellem Handwerk, Kulinarik und Musik in Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich findet vom Freitag, 2. bis Sonntag, 4. Dezember statt. An den restlichen Adventwochenenden bereichern heuer erstmals drei weitere Adventmärkte die Vorweihnachtszeit in Wiener Neustadt.

Vom Freitag, 25. bis Sonntag, 27. November präsentiert sich der Advent im Stadtpark by „Mary’s Pub“ rund um den Pavillon. Entlang der alten Stadtmauer lohnt der Advent in der Beethovenallee vom Freitag, 9. bis Sonntag, 11. Dezember einen Besuch. Und von Freitag, 16. bis Sonntag, 18. Dezember verwandelt sich der Bürgermeistergarten vor dem Museum St. Peter an der Sperr in einen bezaubernden Adventmarkt – Kinder- und Familienprogramm im Museum inklusive.

Neu ist auch der Charity-Advent am Hauptplatz: Vom Freitag, 25. November bis Samstag, 24. Dezember wird bei hausgemachtem Punsch, Glühwein und kulinarischen Schmankerln für den guten Zweck gesammelt. Mutige Gäste präsentieren ihr Talent spontan auf der Lounge-Bühne – ob mit Singen, Tanzen, Zaubern, Jonglieren, Dichten oder Comedy. Die Kleinsten dürfen sich auf das beliebte Ringelspiel freuen, das wieder auf den Hauptplatz zurückgekehrt ist.

Neu: 2 Adventkalender aus den Wiener Alpen

24 Türchen führen durch den Advent und das gleich zweimal: In den Adventkalendern aus der Buckligen Welt und Wiener Neustadt verkürzen jeweils 24 schöne Preise die Wartezeit aufs Christkind. In der Buckligen Welt verbergen sich Winterwandertouren, regionale Geschenkideen und heimische Genuss-Tipps hinter den Türchen; im Adventkalender von Wiener Neustadt Top-Veranstaltungstickets und Tagesprogramme. Darüber hinaus besteht während der gesamten Adventzeit die Chance, einen 100 Euro-Gutschein für die Wiener Neustädter-Innenstadt zu gewinnen. Nähere Infos dazu unter: www.wieneralpen.at/adventkalender

Weitere Informationen zum Advent in den Wiener Alpen unter: www.wieneralpen.at/advent (red)