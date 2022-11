MSC bietet Black Friday Deals

Mit den Black Friday-Angeboten von MSC Cruises können Kunden von bis zu 60% Rabatt auf ihre Winterkreuzfahrt 2022/23 profitieren. Die Deals gelten dabei bis 28. November 2022 für zahlreiche Reisen im Mittelmeer, Saudi-Arabien und dem Roten Meer, in den Arabischen Emiraten, in der Karibik und in Nordeuropa.

Black Friday Top Deal:

So gibt es die 7 Nächte Kreuzfahrt "Rotes Meer & Saudi Arabien" inklusive Flug, Transfer, Vollpension und Hotel-Servicegebühr ab 11. Dezember 2022 bereits ab 819 EUR.

Nähere Infos & weitere Deals unter: www.mscbook.com (red)