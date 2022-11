Disney kauft Kreuzfahrtschiff der insolventen MV Werften

Die Kreuzfahrtsparte des US-Unterhaltungskonzerns, Disney Cruise Line, will dabei nach eigenen Angaben mit der Meyer Werft zusammenarbeiten und das Schiff in Wismar fertigstellen. Es soll ab 2025 unter neuem Namen über die Meere fahren.

Günstig erworben

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, Disney habe das Schiff aber „günstig" erworben, teilte der Unterhaltungskonzern in einem Blog-Beitrag mit. Das Schiff ist zu drei Vierteln fertig. Es ist weltweit eines der größten Kreuzfahrtschiffe. Geplant war, dass es 9.000 Passagiere befördern sollte - Disney plant nun mit 6.000 Gästen und 2.300 Beschäftigten an Bord. In Auftrag gegeben hatte die „Global Dream" der inzwischen insolvente Konzern Genting Hongkong, um das Schiff auf dem asiatischen Kreuzfahrtmarkt einzusetzen. Die Tochter MV Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund musste im Jänner Insolvenz anmelden, nachdem Gespräche von Genting über finanzielle Hilfen mit dem Bund und dem Land Mecklenburg-Vorpommern ergebnislos blieben.

Chancen für die Region

Der Kauf der „Global Dream" sichere „hunderte Arbeitsplätze" und biete „Chancen für zahlreiche Zulieferer in der Region", erklärte Disney. Das Schiff werde die Flotte von Disney Cruise Line auf acht vergrößern. Das Äußere werde in den „von Micky Maus inspirierten Farben" umgestaltet. Die Meyer Werft in Papenburg hat bereits drei Kreuzfahrtschiffe für Disney gebaut, die „Disney Dream", die „Disney Fantasy" und die „Disney Wish". (APA/red)