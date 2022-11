Costa Kreuzfahrten: Black Friday-Angebote

Die spannenden Routen führen in die Vereinigten Arabischen Emirate, in die Karibik und ins Mittelmeer.

Wolkenkratzer in Dubai oder Karibik-Feeling

Besondere Highlights sind die 8-tägigen Kreuzfahrten in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem neuen Flaggschiff Costa Toscana: Mit dem „Fly & Cruise“ Paket ab/bis Wien genießen österreichische Gäste größten Komfort, ohne sich um den Transfer zum Schiff oder das Gepäck nach der Ankunft am Flughafen kümmern zu müssen. Ganz gleich, ob Gäste auf der Suche nach Spaß zwischen Wüstendünen und modernen Wolkenkratzern in Dubai sind, sich nach totaler Entspannung in der Karibik sehnen oder die Lebendigkeit Barcelonas erleben möchten – bei den Black Friday Angeboten von Costa Kreuzfahrten ist für alle etwas dabei. Eine kostenfreie Umbuchung für Abfahrten bis 31. März 2023 ist bis 30 Tage vor Reisebeginn einmalig möglich. Weitere Informationen auf www.costaextra.at. (red)

*Die Preise der Aktion Black Friday gelten auf einer großen Auswahl an Kreuzfahrten mit Abfahrt vom 23.12.2022 bis 30.07.2023. Nur gültig bei individuellen Neubuchungen zum Tarif Flash vom 17.11. bis 02.12.2022, nicht rückwirkend anwendbar. Der Ab-Preis von 399 € p.P. gilt für die Mittelmeerkreuzfahrten (7 Nächte) an Bord der Costa Smeralda z.B. am 07.01.2023 in einer Innenkabine. Die Preise gelten pro Person bei 2er-Belegung. Das Trinkgeld ist im Preis der Kreuzfahrt inkludiert. Nicht kombinierbar mit anderen Promotionen, Bordguthaben, Rabatten oder Gutscheinen. Das Sammeln von Costa Club-Punkten für die Kreuzfahrt ist nicht möglich. Limitiertes Kontingent. Es gelten die Buchungs- und Stornierungskonditionen für Angebote zum Tarif Flash sowie die aktuellen Allgemeinen Reisebedingungen inkl. der Medizinischen Hinweise.