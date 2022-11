Chile: Weltweit bestes grünes Reiseziel

Mit dem Aufschwung des Erlebnistourismus und der zunehmenden Sensibilisierung für die Schäden, die dem Planeten durch menschliche Eingriffe und umweltschädliche Praktiken zugefügt werden, unterstreicht dieser Preis den Wert von Initiativen zur Entdeckung, zum Genuss und zur Wertschätzung der ökologischen, ästhetischen und ethischen Aspekte "grüner" Formen des Tourismus.

Alle ziehen am grünen Strang

Für die Regierung muss die Entwicklung des Tourismus nachhaltig sein und auf dem Schutz der natürlichen Ressourcen basieren. Aus diesem Grund besteht einer der Arbeitsbereiche der Exekutive darin, die Zertifizierung und Rezertifizierung von Unternehmen mit dem "S-Siegel" von Sernatur zu unterstützen. Das S-Siegel ist eine Auszeichnung für nachhaltigen Tourismus, die den Besuchern garantiert, dass Beherbergungsbetriebe, Reiseveranstalter und Reisebüros die globalen Nachhaltigkeitskriterien des Tourismus im soziokulturellen, ökologischen und wirtschaftlichen Bereich erfüllen.