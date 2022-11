TUI Care Foundation mehrfach ausgezeichnet

Die vom Tourismuskonzern unterstützte unabhängige Stiftung erhielt einen Gold Award in der Kategorie "Destinations Building Back Better Post-COVID" und einen Silver Award in der Kategorie "Reducing Plastic Waste in the Environment".

Mentoring und finanzielle Unterstützung

Der Gold Award zeichnet die Programme von TUI Care Foundation und der Berliner NGO enpact aus, mit der seit Ausbruch der Pandemie in zwei Programmen insgesamt 565 lokale Unternehmerteams im Tourismussektor unterstützt wurden. Die teilnehmenden kleinen, nachhaltigen Tourismusunternehmen in Schwellen- und Entwicklungsländern wurden mit Mentoring und finanzieller Hilfe gefördert und nahmen an einem umfassenden Trainingsprogramm teil. Die Programme unterstützten die lokalen Unternehmerteams bei Krisenbewältigung, Rettung von Arbeitsplätzen und beim Aufbau einer nachhaltigen lokalen Tourismusinfrastruktur. Expert:innen der TUI Group standen den jungen Tourismusunternehmern dabei als Mentorinnen und Mentoren zur Seite. Die Programme wurden mit Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) durchgeführt.

Reduzierung und Wiederverwendung von Abfällen

Die TUI Care Foundation engagiert sich auch für Recycling und die Reduzierung von Plastikabfällen. Dafür erhielt sie einen Silver Award für die zypriotische Initiative "Keep Our Sand and Sea Plastic Free", welche Teil des Destination Zero Waste Programms der Stiftung ist. Die Initiative auf Zypern wird in Zusammenarbeit mit der Cyprus Sustainable Tourism Initiative und mit Unterstützung der Travel Foundation durchgeführt und fördert neue Wege zur Reduzierung und Wiederverwendung von Abfällen. Ziel ist es, neue Arbeitsplätze zu schaffen und eine Kreislaufwirtschaft auf Zypern zu etablieren. Bislang wurden im Rahmen der Initiative mehr als 500.000 Einheimische und Urlaubsgäste auf Zypern erreicht und zwei komplett plastikfreie Strände eröffnet. In den nächsten Schritten werden mit 300 lokalen Unternehmen Maßnahmen zur Vermeidung von Einwegplastik entwickelt. Zusätzlich sollen vier weitere plastikfreie Strände eröffnet werden. (red)

„Wir alle – unsere Partnerorganisationen, das Team der TUI Care Foundation sowie alle Beteiligten vor Ort - sind stolz, dass unsere Initiativen ausgezeichnet wurden. Die Auszeichnungen unterstreichen, dass Tourismus ein globaler Motor für nachhaltige Entwicklung ist und sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen in Urlaubsregionen positive Veränderungen bewirken kann. Gemeinsam mit unseren Partnern in aller Welt werden wir uns auch in Zukunft für den nachhaltigen Wandel in Urlaubsländern einsetzen“, so der Kommentar von Thomas Ellerbeck, Vorsitzender des Vorstands der TUI Care Foundation bei der Übergabe.