ETI: Mehr Hurghada im Winter

Am 27. Dezember geht es ab Wien nonstop in das Sonnenparadies nach Hurghada. Während der 11-tägigen Reise können ETI-Gäste sowohl die Weihnachtsfeiertage als auch Silvester in der Sonne am Strand verbringen.

Zur Auswahl stehen die Strandresorts der RED SEA HOTEL Kette. Egal ob Familienurlaub im GRAND WATERWORLD MAKADI oder entspannte Tage in den Erwachsenenhotels THE GRAND PALACE und MAKADI SPA, einem ungetrübten Urlaubsvergnügen steht nichts im Wege. Als besonderes Zuckerl bietet ETI einen gratis LATE CHECK OUT in den RED SEA HOTELS an. ETI Gäste können den letzten Urlaubstag uneingeschränkt genießen. Das Zimmer und sämtliche Hotelleistungen stehen bis zu der Abreise zur Verfügung. Für jeweils 11 Tage ist das The GRAND Resort ab 1.258 p.P. EUR im Doppelzimmer/AI, das GRAND Waterworld Makadi ab 1.498 p.P. EUR in der Juniorsuite/AI buchbar.