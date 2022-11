Premiere für das Riverboat Jazzfestival

Vom 18. bis 25. Mai 2023 wird die AMADEUS Provence zur Jazz-Bühne – für Classic Jazz, Swing, Blues und Gospel. 14 hochkarätige Konzerte erstklassiger Jazzmusiker krönen den Flussurlaub in Südfrankreich auf der Rhône und Saône.

Programm im Detail

Das 5-Sterne-Schiff startet in Lyon. Weitere Top-Destinationen der kulturreichen Region sind Mâcon, Chalon-sur-Saône, Tournus, Avignon und Arles, Chateauneuf-du-Rhone und Le Pouzin. Die 110 Meter lange AMADEUS Provence ist seit 2017 mit 140 Gästen unter deutscher Flagge in Frankreich unterwegs. Sie ist ein Traum von einem Schiff: Neben ihrem modern-edlem Design, eleganten Bars, Lounges und Suiten sowie Fitness-, Massage- und Friseurangeboten zählt sie zu den seltenen Flussschiffen mit einem Infinity-Außen-Pool. „Wir freuen uns auf die Premiere des Jazzfestivals. Die Konzertdichte dieser Reise ist enorm. Wir bieten an Bord Konzerte auf Weltniveau in einzigartiger Club-Atmosphäre und viel kosmopolitischem Flair“, schwärmt Rendel Müller, Direktorin Marketing und Vertrieb bei AMADEUS Flusskreuzfahrten. Die 7-tägige Event-Flussreise ab/bis Lyon ist mit Frühbucherrabatt buchbar ab 1.737 EUR pro Person, inklusive Vollpension und Konzertprogramm.