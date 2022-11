G Adventures bietet zehn neue Europa-Reisen

Im kommenden Jahr bringt der Reiseveranstalter G Adventures mit zehn neuen Reisen innerhalb Europas und in Marokko das Abenteuer näher vor die Haustüre hiesiger Entdecker. Der Fokus liegt dabei auf der Erschwinglichkeit und der wiederentdeckten Freude europäischer Reisender für heimatnahe Erlebnisse. Von Wochenendausflügen auf den Mount Toubkal in Marokko über Trekkingtouren entlang der weniger bekannten Südküste Islands bis hin zur Erkundung toskanischer Weindörfer - die Reisen werfen ein Schlaglicht auf die hochwertigen Kurztrips, die keiner langen Anreise bedürfen.

Trend zu Kurzstreckenreisen

Während der Pandemie stieg die Popularität der Europareisen von G Adventures, die zum ersten Mal unter den Top sechs der von europäischen Reisenden am häufigsten weltweit gebuchten Regionen lagen. Obwohl sich die Präferenzen der Reisenden allmählich ändern, ist der Trend zu Reisen im Kurzstreckenbereich - jenseits des üblichen Strandurlaubs - ungebrochen. Es wird erwartet, dass dieses Buchungsverhalten 2023 weiter anhalten wird.

„In den letzten zwei Jahren wandelte sich die Einstellung gegenüber Kurzstreckenzielen, denn viele Reisende haben den Reichtum an Landschaften und Erlebnismöglichkeiten entdeckt, die quasi vor unserer Haustür liegen. Fernreisen werden perspektivisch zwar weiterhin eine große Rolle in den Planungen der europäischen Urlauber spielen, was die hohe Nachfrage unserer Reisen nach Peru, Thailand und Costa Rica deutlich belegt, aber es gibt definitiv einen neuen Appetit auf hochwertige Reisen, die näher an der Heimat sind, da Reisende nunmehr nach Möglichkeiten suchen, mehr für ihr Urlaubsbudget zu bekommen“, sagt Brian Young, Managing Director EMEA von G Adventures.

Young fährt fort, dass die gesamte Branche einen Anstieg von erlebnisorientierten Reisen verzeichne, da die Reisenden nach mehr als dem üblichen Strandurlaub suchten: „Wir haben einen Anstieg bei aktiven, leistungsabhängigen Reisen festgestellt, und unsere neuen kürzeren Aktivreisen ermöglichen es Reisenden, ihren Bedarf an Abenteuern zu decken, ohne zu viel Urlaubszeit zu investieren.“

Die neuen Angebote der Reisearten „Classic“ und „Active“ dauern zwischen vier und dreizehn Tagen und beinhalten Wochenendtermine sowie Abenteuer an Zielen mit guten Flugverbindungen, um die Kosten niedrig zu halten - ohne Abstriche in Sachen Erlebnisreichtum oder Eintauchen in fremde Kulturen befürchten zu müssen.

Nähere Infos zu den neuen Kurzreisen unter: www.gadventures.de (red)