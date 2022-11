MSC verzeichnet mehr als 400.000 Buchungen im Oktober

Die Schiffe würden sowohl für den Winter 2022/23 als auch für den Sommer 2023 eine überdurchschnittlich hohe Auslastung aufweisen. Die Reederei erlebe großes Interesse an allen Reisen im Programm, wie etwa Kreuzfahrten mit dem neuesten Flaggschiff MSC World Europa, aber auch an der MSC Seascape, die in Kürze getauft wird und der MSC Euribia, die im Frühjahr ausgeliefert wird, so die Reederei in einer Aussendung.

Fünf neue Schiffe in drei Jahren

„Der Oktober war der buchungsstärkste Monat in der gesamten Geschichte unserer Marke. Dies spiegelt die anhaltend hohen Investitionen in unsere Flotte wider. Wir haben fünf neue, innovative Schiffe allein in den letzten drei Jahren in Dienst gestellt. Damit gehört unsere Flotte seit 2017 zu den modernsten der Branche. Unsere Gäste und Reisepartner schätzen auch die stetige Weiterentwicklung des Gasterlebnisses an Bord, die große Auswahl an internationalen Reisezielen sowie unser Engagement für Nachhaltigkeit", so Gianni Onorato, CEO von MSC Cruise.

Die Verbraucher würden sich auch wegen des hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnisses für MSC entscheiden, das Kreuzfahrten immer, aber besonders in dieser Zeit, bietet. Onorato sehe eine starke Nachfrage bei mittel- bis längerfristigen Buchungen. Dies sei das Ergebnis der langfristig ausgelegten Vision der MSC Group – auch während der Pandemie – nicht nur in neue Schiffe, sondern auch in die Qualität des Gasterlebnisses zu investieren. (red)