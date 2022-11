TUI: FrühbucherInnen verreisen günstiger

Je näher der Reisetermin rückt, desto mehr verschieben sich Preisniveaus und Verfügbarkeiten. Ob in die Ferne oder ans Mittelmeer, an den Strand oder in die Metropole: Bis zu 40% würden Alleinreisende, Paare und Familien aktuell bei TUI und airtours auf vielen Flugpauschalreisen und Hotel-Buchungen ab drei Nächten Aufenthalt sparen.

Aktionscode hilft sparen

Mit dem aktuellen Aktionscode EARLY300 sparen Buchende von 10. bis 15. November bis zu 300 EUR auf ihre Pauschalreise oder Hotel-Buchung im Reiszeitraum vom 1. April bis 31. Oktober 2023. Die Angebote umfassen ein breites Portfolio inklusive der Hotelmarken Robinson, TUI Blue, TUI Magic Life, TUI Suneo, RIU Hotels und TUI Kids Club. Bei eigener Anreise der Familie übernachten Kinder ab zwei Jahren in ausgewählten Hotels inklusive Basisverpflegung, zum Beispiel in Österreich, Italien oder Kroatien sogar kostenlos im Zimmer der Eltern. Das Angebot gilt für den Reisezeitraum vom 1. April bis zum 31. Oktober 2023 und schließt damit die Sommerferien mit ein.

TUI Protect im Preis inkludiert

Das im Preis inkludierte Serviceversprechen TUI Protect schützt Reisende im Falle einer Corona-Infektion oder einer behördlich angeordneten Quarantäne vor zusätzlichen Kosten. Zusätzlich ist der Flex-Tarif buchbar. Er bietet die Möglichkeit, bis einschließlich 15 bzw. 29 Tage vor Anreise umzubuchen oder zu stornieren. (red)