TUI Cruises: 7 Highlights der Mein Schiff 7

Bereits im Juni dieses Jahres startete der erste Stahlschnitt und damit die Produktion der Mein Schiff 7, in der Werft Meyer Turku in Turku/Finnland, die 2024 in Dienst gestellt werden soll. Jetzt verrät TUI Cruises die ersten Neu- und Besonderheiten des Schwesterschiffs der 2018 und 2019 in Dienst gestellten Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2 und dem ersten von drei Schiffsneubauten, die bis 2026 die Mein Schiff Flotte ergänzen sollen.

So erwartet die Gäste folgende Highlights:

Neue Kabinenkategorie für Alleinreisende

Neues Asia & Sushi Restaurant, mit authentischen Spezialitäten und exquisiten Sushi-Kreationen

Exklusives, italienisches Restaurant mit hochwertigen Mittelmeer-Köstlichkeiten

Traditionelles Kaffeehaus

Neues, exklusives Konzept eines Sonnendecks auf Deck 6

Neues Casino in der Abtanz Bar

Innovative Schiffsbauweise ermöglicht umwelt- und klimafreundlichen Schiffsbetrieb – mit Marinediesel auf See und grünem Strom im Hafen

Details zu den Restaurants

„Die hochwertige kulinarische Vielfalt innerhalb der Mein Schiff Inklusivleistungen und in den exklusiven Spezialitäten-Restaurants ist eines der Markenzeichen der Mein Schiff Flotte“, so Wybcke Meier, CEO TUI Cruises, einem Joint Venture der TUI Group und Royal Caribbean Group. „Auf der Mein Schiff 7 werden wir unsere Gäste mit den neuen Konzepten begeistern und ihnen unvergessliche Wohlfühl-Kreuzfahrten mit vielen Highlights bieten.“

Im neuen Café auf Deck 5 werden künftig tagsüber Kaffee- und Gebäckspezialitäten serviert. Und für alle, die das Süße lieben auch hochwertige Schokoladenspezialitäten.

Im Heck, in der Großen Freiheit der Mein Schiff 7, entsteht ein neues Asia & Sushi Restaurant, in dem der Gast mittags und abends in die Genuss-Welt Asiens eintauchen und den Sushi Meistern am offenen Tresen, in der Mitte des Restaurants, zuschauen kann.

Wer es hochwertig mediterran mag, wird im neuen italienischen Restaurant, wo frische Pizza und Pasta auf dem Menü stehen, Stammgast werden. Außerdem kann hier dann auch das beliebte, exklusive Frühstück genossen werden.

Zum Abschluss eines kulinarischen Genussabends oder zum Anstoßen auf die Wohlfühl-Reise können sich die Gäste dann auf einen neu gestalteten Bereich freuen: Über eine Wendeltreppe aus der Großen Freiheit oder direkt über Deck 6 gelangen die Gäste auf ein neues, herausragendes Sonnendeck mit ausgewählten Lounge-Möbeln.

Ein Besuch in der Abtanz Bar ist für viele Mein Schiff-Gäste ein Highlight. Bei der Mein Schiff 7 werden Tanzfläche und Bar nun für Reisende, die dem Glück eine Chance geben wollen, um einen Live-Tisch sowie Spielautomaten erweitert .

Fokus auf emissionsarmen Schiffsbetrieb

Mit der für 2024 geplanten Indienststellung der Mein Schiff 7 erreiche TUI Cruises einen wichtigen Meilenstein zur umweltfreundlichen und klimaneutralen Kreuzfahrt: So wird der Neubau mit emissionsärmerem Marinediesel (Schwefelgehalt: 0,1%) betrieben und ist zudem mit Katalysatoren (Stickoxidminderung: rd. 75%) sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Dieser sichere, so TUI Cruises, einen fast emissionsfreien Schiffsbetrieb während der Hafenliegezeit (etwa 40% der Betriebszeit). Darüber hinaus werde die Mein Schiff 7 so gebaut, dass das Schiff auch mit Methanol, perspektivisch grünem Methanol, fahren kann.

„Die Vision von TUI Cruises ist klar: Langfristig wollen wir hin zur emissionsfreien und klimaneutralen Kreuzfahrt und bis 2030 erste klimaneutrale Kreuzfahrten anbieten. Die Entscheidung, die Mein Schiff 7 für einen Methanolantrieb vorzubereiten, ist für uns eine wichtige Investition in die Zukunft“, so Wybcke Meier.

Um eine noch effizientere Abfallverarbeitung zu erreichen, wird die Mein Schiff 7 außerdem mit einem innovativen System ausgestattet, welches organische Abfälle durch eine thermische Behandlung zerkleinert und für die weitere Nutzung an Land aufbereitet.

Daten und Fakten zur Mein Schiff 7

Baubeginn/Stahlschnitt: 14. Juni 2022

Indienststellung: 2024

Länge > Breite >Tiefgang: ca. 315,7 m > ca. 35,8 m > ca. 8 m

Vermessung: ca. 111.500 BRZ

Anzahl Decks: 15

Flagge: Malta

Kabinen: 1.447 Anzahl

Gäste: 2.894 bei Doppelbelegung

Besatzungsstärke: ca. 1.000

Balkonkabinen: 80% (90% Außenkabinen)

Die Reisen mit der Mein Schiff 7 sollen bereits zeitnah buchbar werden. (red)