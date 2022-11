Taufe der Celebrity Beyond in Fort Lauderdale

Als Taufpatin schließt sich Biles der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai und Reshma Saujani - sie ist die Gründerin der gemeinnützigen Organisation Girls Who Code - an, die die Schwesterschiffe Celebrity Edge und Celebrity Apex getauft haben.

„Es ist eine große Ehre, Patin der Celebrity Beyond sein zu dürfen und mich einer so bedeutenden Gruppe wegweisender Frauen anzuschließen, die vor mir als Patinnen von Celebrity Cruises benannt wurden“, sagt Simone Biles. „Ich schätze die wichtige Botschaft, die diese Ernennung enthält, da sie unsere Errungenschaften als Stärkung der Frauen anerkennt. Ich fühle mich geehrt, heute die Bühne mit anderen mutigen Führungspersönlichkeiten wie Celebrity Cruises-Chefin Lisa Lutoff-Perlo und Celebrity Beyond-Kapitänin Kate McCue zu teilen“, so Biles weiter.

Details zur Celebrity Beyond

Das Kreuzfahrtunternehmen vertraute bei der Celebrity Beyond auf das gleiche Designer- und Architekten-Team, das auch die Schwesterschiffe Celebrity Edge und Celebrity Apex entworfen hat, unter anderem der Innenarchitektin Kelly Hoppen, dem Designer Nate Berkus, dem britischen Star-Architekten Tom Wright sowie dem französischen Design-Duo Jouin Manku. Erstmals an Bord eines Kreuzfahrtschiffes findet sich mit dem „Le Voyage“ ein Restaurant des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten französischen Sternekochs Daniel Boulud.

„Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Die Celebrity Beyond setzt neue Maßstäbe, nach denen andere Schiffe gebaut werden, und verkörpert entspannten Luxus“, sagt Lisa Lutoff-Perlo, Präsidentin und CEO von Celebrity Cruises, und fügt hinzu: „Die Celebrity Beyond steckt voller Wunder. Unsere Gäste werden sich zweifellos sehr wohlfühlen und dabei in wundervolle kulinarische Erlebnisse und unvergessliche Wellness-Annehmlichkeiten eintauchen, die es sonst nirgendwo auf See gibt.“

Highlights der Celebrity Beyond:

Exklusiv für Suiten-Gäste: „The Retreat“, ein exklusiver Resort-im-Resort-Bereich für Suiten-Gäste, bietet "das ultimative Luxusgefühl". Auf der Celebrity Beyond verläuft das Retreat-Sonnendeck sogar über zwei Decks.

Einzigartige Unterkünfte: Zu den besonderen Unterkünften auf der Celebrity Beyond gehören die „Edge Villas“ - zweistöckige, 88m2 große Villen mit privatem Pool und eigener Veranda. Statt einer klassischen Außenkabine bieten die Schiffe der Edge-Klasse außerdem auch Kabinen mit einer „Infinite Veranda“.

„Rooftop Garden“ mit freischwebenden Pools: Das vergrößerte offene Hauptdeck verfügt auf Deck 15 über einen riesigen, grün bepflanzten „Rooftop Garden“ mit wesentlich mehr Sitzbereichen und gemütlichen (schattigen) Lounge-Sesseln. Eine weitere Neuerung in diesem Bereich sind zwei gläserne, freischwebende Süßwasser-Pools die seitlich über die Bordwand hinausragen.

Neue „Sunset Bar“ verläuft über mehrere Ebenen: Einer der Höhepunkte der Celebrity Beyond ist die offene „Sunset Bar“ auf Deck 15, die sich nun terrassenartig auf mehreren Ebenen über zwei Decks erstreckt und das Heck des Schiffes neu definiert.

Im Magic Carpet über dem Meer schweben: Eine Besonderheit der Celebrity Beyond (und der anderen beiden Schiffe der Edge-Klasse) ist der Magic Carpet, die freischwebende Plattform an der Steuerbordseite. Sie hat die Größe eines Tennisplatzes und wechselt je nach Tageszeit ihre Verwendung. Tagsüber sorgt die Plattform am Resort Deck für zusätzlichen Platz und eine großzügige Bar. Zum Sonnenuntergang dient der Magic Carpet als Sundowner-Fläche, abends als Erweiterung eines Spezialitätenrestaurants - der Passagier schwebt dabei immer direkt über dem Meer. Der Magic Carpet wird zudem als Tender-Lounge genutzt.

Die Celebrity Beyond bietet Platz für maximal 3.260 Passagiere. Weitere Details zum Schiff unter: www.celebritycruises.de/beyond.php

Kreuzfahrten durch die Karibik bis April

Ihre Jungfernfahrt hatte die Celebrity Beyond bereits Ende April dieses Jahres. Die komplette Sommersaison war sie dann ab Barcelona oder Civitavecchia (Rom) im Mittelmeer unterwegs. In der vergangenen Woche absolvierte die Celebrity Beyond ihre erste Transatlantik-Überquerung.

Die Wintersaison 2022/23 wird das neue Celebrity-Schiff in der östlichen und westlichen Karibik verbringen und bis Mitte April ab dem Heimathafen Fort Lauderdale verschiedene einwöchige Routen anbieten.

Mehr deutschsprachige Informationen und alle Routen-Details unter: www.celebritycruises.de (red)