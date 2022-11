TUI Cruises startet Asien-Saison mit Mein Schiff 5

Wie tip-online.at bereits im September berichtete, können Gäste der Mein Schiff Flotte ab Dezember 2022 erstmals wieder die Vielfalt Südostasiens erleben. Damit ist die Reederei eine der ersten, die das beliebte Fahrtgebiet wieder anbietet.

Bevor die Mein Schiff 5 ab dem 7. Dezember aus Singapur zunächst zu sechs vierzehntägigen Reisen „Asien mit Singapur“ startet, geht sie morgen von Antalya durch den Suez Kanal nach Dubai und dann über Sri Lanka und Malaysia nach Singapur.

Sehnsuchts-Ziele in Südostasien

Auf dem Fahrplan der Mein Schiff 5 stehen bis Mitte Mai Destination wie: Port Klang, Kuala Lumpur und Langkawi in Malaysia, Ho-Chi-Minh-Stadt, das ehemalige Saigon in Vietnam, Koh Samui und auch Laem Chabang, der Hafen vor Bangkok. Aber auch an Bord steht Asien im Fokus: besonders im Hanami by Tim Raue, wo Reisende kulinarische Köstlichkeiten genießen können.

Preisbeispiel: Die 14-tägige Reise „Asien mit Singapur“ ab/bis Singapur vom 7. bis 21. Dezember kostet in einer Innenkabine mit Mein Schiff Inklusivleistungen ab 1.839 EUR p.P. bei Doppelbelegung. Eine Balkonkabine gibt es ab 2.089 EUR p.P. bei Doppelbelegung. Jeweils inklusive Flug im PUR Tarif.

Nähere Infos zur Mein Schiff Flotte unter: www.meinschiff.com (red)