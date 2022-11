airBaltic & Magnetic Latvia laden zum Kochevent ein

Lettland befindet sich auf dem Kreuzpunkt der westlichen und östlichen Kulturen, weshalb die bunten Wechselspiele der Geschichte ihre Abdrücke nicht nur in den Städten sondern auch in der Esskultur hinterlassen haben.

Einen geschmacklichen Einblick erhalten Agents bereits nächste Woche, denn: neben den zahlreichen Informationen über airBaltic und Lettland, können die Teilnehmer auch einen Blick unter die Haube eines lettischen Kochs werfen, original lettische Küche probieren und sich sogar an der Zubereitung eines berühmten lettischen Desserts versuchen.

Datum: 10. November 2022

10. November 2022 Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

ab 18:00 Uhr Location: GUSTO Kochschule, Taborstraße 1/3, 1020 Wien

Anmeldung: per Email an SalesBT-Austria@aviareps.com

(red)