Rekordergebnis für Motel One

„Die aktuellen Reservierungsstände für die kommenden Monate sind ein Indikator, dass sich der gute Geschäftsverlauf auch im vierten Quartal fortsetzen wird", teilte das Unternehmen am Montag in München mit. Nach Aufhebung aller Corona-Restriktionen habe sich das Geschäft stabilisiert.

Die Auslastung der Kette erreichte von Juli bis September mit 77% das Niveau von 2019. Der Quartalsumsatz stieg auf den Rekordwert von 202 Mio. EUR. Der Betriebsgewinn (Ebitda) war mit 71 Mio. EUR um 48% höher als im Vergleichszeitraum 2019; nach Steuern blieb ein Gewinn von 39 Mio. EUR.

Erstes Haus in den USA

Motel One betreibt derzeit 85 Hotels mit mehr als 24.000 Zimmern in Europa. Neue Hotels in exzellenter Lage. Neben den bereits im ersten Halbjahr 2022 erfolgten vier Motel One Eröffnungen Manchester-St. Peter's Square, Aachen, Hannover-Oper und Graz, stehen im vierten Quartal Innsbruck, Dublin, Ulm und Rotterdam an, jeweils wieder in exzellenten Lagen. Als weiteres Highlight folgt im Dezember die offizielle Eröffnung des ersten Hotels in den USA, in New York Downtown Manhattan. Weiteer Standorte die sich die Hotelgruppe bereits gesichert hat: London (2), Porto, Madrid und Chicago. (APA/red)