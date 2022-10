Hurrikan Ian: Hilfsfonds zur Unterstützung von Fort Myers

Fort Myers - Islands, Beaches & Neighborhoods hat eine Hilfsaktion ins Leben gerufen, um die von Hurrikan Ian betroffenen Beschäftigten im lokalen Gastgewerbe direkt zu unterstützen. Der Southwest Florida Emergency Relief Fund, der von United Way of Lee, Hendry and Glades sowie dem Collaboratory organisiert und verwaltet wird, soll der unmittelbaren und langfristigen Wiederherstellung des Gebiets dienen.

„Tausende von Beschäftigten im Gastgewerbe Lee Countys haben durch den Hurrikan Ian innerhalb von Momenten ihre Existenzgrundlage verloren“, sagt Cecil Pendergrass, Vorsitzender des Lee Board of County Commissioners und des Tourist Development Council. „Diese Menschen haben unermüdlich gearbeitet, um uns die bestmöglichen Reiseerlebnisse zu bieten, und jetzt ist es an uns, ihnen etwas zurückzugeben. Auch, wenn der Weg zur Erholung lang und schwierig sein wird, sind wir zuversichtlich, dass wir stark und widerstandsfähig sind. Mit Arbeit und Unterstützung werden wir alle bald wieder gute Tage erleben.“

"Support Fort Myers Hospitality Workers"

Spenden an den Southwest Florida Emergency Relief Fund - mit der Bezeichnung Support Fort Myers Hospitality Workers - unterstützen direkt die Beschäftigten im Gastgewerbe in Fort Myers Beach, Sanibel & Captiva Islands, Pine Island, Matlacha, Boca Grande und die Außeninseln, Fort Myers, North Fort Myers, Bonita Springs, Estero, Cape Coral, Alva, Buckingham sowie Leigh Acres.

Nähere Infos zum Hilfsfonds unter: www.visitfortmyers.com