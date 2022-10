Interhome: Neue Filterfunktion für Workation-Unterkünfte

Dank einer neuen Filterfunktion kann auf der Website des mehrheitlich in Europa tätigen Ferienwohnungsvermittlers ab sofort ganz gezielt nach Workation-Unterkünften gesucht werden. Zurzeit sind über 500 Ferienhäuser und -wohnungen in ganz Europa selektiert - Tendenz steigend.

"Bei Interhome Group leben wir Workation und freuen uns über motivierte Mitarbeitende mit kreativen Ideen. Da wir vom Konzept überzeugt sind und es auch selbst nutzen, war es für uns die logische Folge, das Thema Workation und damit das Arbeiten von attraktiven Feriendestinationen aus auch für unsere Kunden verfügbar zu machen. Denn von den Vorteilen einer Workation profitieren Arbeitgebende genauso wie Mitarbeitende", so Jörg Herrmann, CEO Interhome Group.

Eine zentrale Rolle bei der Wahl einer Unterkunft für Workation spielen nebst der Destination - also einer idealen Lage für Aktivitäten nach getaner Arbeit - auch gewisse Standards, die für die Arbeit wichtig sind. So verfügen alle Workation-Unterkünfte von Interhome über stabiles und sicheres Highspeed-Internet sowie einen geeigneten Arbeitsplatz und befinden sich in einer ruhigen Wohnumgebung, die konzentriertes Arbeiten ermöglicht.

Weiter Informationen zu den Workation-Unterkünften unter: www.interhome.at/workation (red)