Katar: Neueröffnungen von Attraktionen, Hotels & Resorts

Dieses Jahr markiere einen wichtigen Meilenstein in der touristischen Entwicklung Katars, das bis 2030 jährlich 6 Mio. Besucher empfangen möchte. Der Chief Operating Officer von Qatar Tourism, Berthold Trenkel, sagt dazu: „2022 war ein außergewöhnliches Jahr für Katar, mit so vielen wichtigen Neueröffnungen im Hotel- und Tourismusbereich. Egal, ob Einkaufszentren, Strandclubs, Museen oder Themenparks – in Katar gibt es heute Aktivitäten und Erlebnisse für jeden Reisetyp, jede Nationalität und für jedes Budget. Mit mehr als 1 Mio. Fans, die zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ erwartet werden, sind wir stolz darauf, dass wir über unsere Stadien, Spiele und Fanevents hinaus eine breite Palette an Erlebnissen und Unterhaltung bieten können.“

Neue Attraktionen, Hotels & Resorts in Katar

Qatar Tourism hat eine Übersicht aller Neueröffnungen, die noch vor dem Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ stattfinden werden, zusammengestellt:

Entertainment:

Al Maha Island: Al Maha Island wird im kommenden Monat eröffnet und bietet Spitzenrestaurants, darunter Zuma, LPM, Billionaire und Carbone, ebenso wie weitere Gastronomien und Attraktionen, wie Nammos Qatar Beach Club und Lusail Winter Wonderland. Auf der Insel befindet sich auch der Al Maha Drive, eine einzigartige Zufahrt, die nur für Supercars und Oldtimer reserviert ist.

Lusail Winter Wonderland: Im Gegensatz zu den eisigen Temperaturen, die die Besucher im berühmten Londoner Hyde Park begrüßen, können sich die Gäste bei der Schwesterveranstaltung Lusail Winter Wonderland in Katar am Strand in der Sonne entspannen, während sie fröhliche Spiele, Fahrgeschäfte, Live-Unterhaltung und köstliche Speisen und Getränke genießen. Lusail Winter Wonderland wird am Anfang November eröffnet und bringt den Winterzauber in den Nahen Osten.

Lusail Boulevard: Dieses dynamische und vielseitige Einkaufs-, Geschäfts- und Wohnviertel im Herzen von Lusail soll die Champs-Élysées des Nahen Ostens werden. Der klimatisierte Boulevard unter freiem Himmel bietet eine breite Palette an Attraktionen. Der Lusail Boulevard wird rechtzeitig für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ eröffnen – das Eröffnungswochenende ist für den 3. bis 5. November 2022 geplant.

Qetaifan Island: North Qetaifan Island North ist als Unterhaltungszentrum konzipiert und wird luxuriöse Hotels, Strandclubs, Gärten, Fußgängerzonen, verschiedene Stadtviertel und einen Vergnügungspark beherbergen. Qetaifan Island North wird noch vor Ende dieses Jahres eröffnen.

Corinthia Yacht Club: Der atemberaubende Corinthia Yacht Club auf The Pearl-Qatar ist architektonisch an die wogenden Segel der traditionellen katarischen Dhows angelehnt. Der private Club, der noch vor Ende 2022 eröffnet werden soll, wird exklusive Mitgliedschaften für Jachtbesitzer und Anlieger nur auf Einladung anbieten. In den Club wird auch Kai's Songbird einziehen, ein gehobenes Feinschmeckererlebnis des begehrten, mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants Kai Mayfair, London.

West Walk: Der West Walk befindet sich im Herzen von Al Waab und ist Dohas neuestes urbanes Lifestyle-Quartier. Das Stadtviertel soll noch vor Ende des Jahres eröffnet werden und ist auf die Bedürfnisse des modernen Lebens zugeschnitten. Es vereint Wohn-, Einzelhandels- und Freizeitflächen und bietet ein perfektes Erlebnis von Leben, Arbeit und Freizeit. West Walk bietet außerdem eine einzigartige Fußgängerpromenade mit innovativer Kühltechnologie für den Außenbereich.

Strände und Strandclubs:

West-Bay-North-Beach-Projekt: Anfang November wird das mit Spannung erwartete West Bay North Beach Project von Qatar Tourism an den Start gehen, das zunächst drei neue Strände im Herzen von Doha umfasst:

West Bay Beach Ein kostengünstiger öffentlicher Strand mit verschiedenen Annehmlichkeiten wie einem Food Court, einer Fanzone und einem Beachvolleyballfeld

B12 Beach Club Doha Ein familienfreundlicher Strandclub mit einem Kinderspielplatz, Einzelhandelsgeschäften, einem Restaurant und 600 Sonnenliegen

DOHASANDS Beach Club Der stilvolle Club bietet eine lebhafte Konzertbühne, Schnellimbisse, Einkaufsmöglichkeiten und 1.000 Sonnenliegen für Sonnenanbeter.

974 Beach Club: Dieser Beach Club befindet sich neben dem kultigen 974 Stadion und bietet ein allumfassendes Stranderlebnis mit Wassersportaktivitäten, Strandsportarten, luxuriöse Einzelhandelsgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkekioske, eine große Leinwand, Live-DJ-Sets und andere kulturelle Aktivitäten.

La Mar Beach Club: Diese erst im Oktober eröffnete, luxuriöse Beach Lounge im InterContinental Doha Beach & Spa bietet einen unvergleichlichen Blick auf die Skyline der West Bay. Tauchen Sie ein in das azurblaue Wasser und genießen Sie schicke Cabanas, Sonnenliegen, private Liegestühle und eine Abwandlung der beliebten Speisekarte des Restaurants La Mar.

Makani Beach Club: Die ebenfalls im Oktober neu eröffnete, quirlige Strandbar des Four Seasons Hotel Doha bietet südländisch-mediterrane Eleganz in einer entspannten Umgebung mit Blick auf den Arabischen Golf. Die Clubbesucher können sich auf leichte Häppchen, Meerblick und DJ-Unterhaltung freuen.

Kunst und Kultur

Museum für Islamische Kunst (Wiedereröffnung): Das Museum of Islamic Art (MIA) wurde am 5. Oktober 2022 nach einer einjährigen Renovierung für die Öffentlichkeit wiedereröffnet. Durch die Neugestaltung der ständigen Sammlung von über 1.000 Objekten wird ein neuartiges, auf die Besucher ausgerichtetes Ausstellungskonzept geschaffen, das es dem Museum ermöglicht, seine weltberühmten Exponate so eindrucksvoll wie nie zuvor zu präsentieren. Die neuen Galerien im MIA sind für Familien mit Kindern konzipiert und bieten interaktive Erlebnisse und Aktivitäten.

Shopping

Printemps Doha: Das prestigeträchtige Pariser Kaufhaus Printemps, das erstmals eine Filiale außerhalb Frankreichs eröffnet, ist das einzige Einkaufsziel in Katar, das alle bekannten Modehäuser unter einem Dach beherbergen wird, darunter Louis Vuitton, Dior, Valentino, Gucci, Dolce & Gabbana. Printemps zeichnet sich außerdem durch ein elegantes Interieur, einen VIP-Concierge-Service und ein persönliches Shopping-Team aus, das direkt mit Printemps Paris verbunden ist. Das Luxuskaufhaus öffnet in den nächsten Wochen seine Türen in der Doha Oasis.

Hotels und Resorts

Fuwairit Kite Beach: Der im Oktober eröffnete Fuwairit Kite Beach erstreckt sich entlang einer natürlichen Lagune, eine gute Autostunde nördlich von Doha. Das hochmoderne Resort verfügt über hervorragende Bedingungen zum Kitesurfen und hat dank der beständigen Winde, der idealen Wasserverhältnisse und des puderweichen Sandes ein optimales Domizil gefunden.

The St. Regis Marsa Arabia Island: Dieses exquisite Inselparadies im Herzen von Porto Arabia öffnete erst kürzlich im Oktober. Das Hotel bietet einen maßgeschneiderten Service und exquisite kulinarische Erlebnisse auf einer Insel im mediterranen Stil.

Rixos Gulf Hotel Doha: Das Rixos Gulf Hotel Doha hat einen Standort mit einer prestigeträchtigen Geschichte geerbt. Seit 1973 befindet sich auf dem Gelände das Gulf Hotel, ein Wahrzeichen der Stadt. Dieses Gebäude wurde umfassend renoviert, um dieses neue All-Inclusive-Projekt von Rixos Hotels in Zusammenarbeit mit Accor und Katara Hospitality zu beherbergen. Es wird 350 Zimmer und Suiten sowie sieben gastronomische Einrichtungen umfassen. Das Hotel soll Ende Oktober eröffnet werden.

The Outpost Al Barari: Die erste Unterkunft dieser Art in Katar, The Outpost Al Barari, liegt im atemberaubenden Naturschutzgebiet Inland Sea und ist von hohen Sanddünen und Wüstenwildnis umgeben. Das Resort bietet 21 Luxus-Lodges mit privaten Pools, die naturnahe Erlebniswelten, Nachhaltigkeit und luxuriöse Gastfreundschaft miteinander verbinden werden. Dieses einzigartige Wüstenerlebnis ist ab dem 1. November 2022 buchbar.

Rixos Qetaifan Island North Doha: Dieses Resort, das noch vor Jahresende eröffnet wird, umgibt die Hauptattraktion der Insel: einen hochmodernen Wasserpark. Ein traditionelles türkisches Hammam und luxuriöse Anwendungsbereiche werden ebenso angeboten wie ein exklusiver Sportclub für aktive Reisende und der Rixy Kids Club, der für die Unterhaltung der Kinder sorgt.

Waldorf Astoria Doha West Bay: Das Hotel befindet sich derzeit in der letzten Bauphase und wird bis Ende des Jahres im Herzen des Diplomatenviertels der Hauptstadt eröffnet. Der 44-stöckige Turm bietet vom Art Déco inspirierte Zimmer, einen Rooftop-Innenpool und ein umfangreiches kulinarisches Angebot, das von Michelin-Sterneköchen kreiert wird.

Waldorf Astoria Doha Lusail: Das weitläufige Resort liegt im Herzen von Lusail und besticht durch einen unberührten, privaten Sandstrand. Das im Oktober eröffnete Haus umfasst neben 461 Zimmern, einem Fitnesscenter, einem Spa und Büros auch eine Auswahl an unterhaltsamen Aktivitäten für Erwachsene und Kinder, von Wasserrutschen bis zum Surfen.

The Ned Doha: The Ned, eines der exklusivsten Hotels und privaten Mitgliederclubs in London und New York, kommt diesen November nach Doha. Das im ehemaligen Innenministerium an Dohas Corniche untergebrachte The Ned Doha wird 90 Zimmer und 12 Suiten, sieben Restaurants, ein Fitnessstudio, ein Spa und einen 30 Meter langen Außenpool beherbergen.

The Chedi Katara Hotel & Resort: Im Herzen des Katara Cultural Village gelegen und von üppigen Gärten umgeben, wird dieses Anwesen im November mit luxuriösen Zimmern und 32 königlichen Villen eröffnet – alle mit einer eleganten Mischung aus mogulischer und osmanischer Eleganz gestaltet.

Raffles Doha and Fairmont Doha: Die beiden Luxushotels werden sich in zwei großen Türmen gegenüberstehen, die zusammen die beiden Krummsäbel im Staatswappen von Katar symbolisieren. Das Fairmont Doha wird vom Design einer Megajacht inspiriert sein und in der hoch aufragenden Lobby den weltweit größten Kronleuchter beherbergen, während das Raffles Doha ein reines Suitenhotel mit legendärem Butler-Service sein wird. Ausgewählte Restaurants und Veranstaltungsräume werden während der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ zugänglich sein.

Rosewood Doha: Rosewood Doha und Rosewood Residences Doha sind in zwei atemberaubenden Türmen untergebracht. Sie sind von den Korallenriffen Katars inspiriert und bestehen aus einem Luxushotel, einem Spa und einem hochmodernen Fitnesscenter.

Katara Hills LXR Hotels: Vom skandinavischen Architekturstil inspiriert und mit umweltfreundlichen Materialien errichtet, werden diese 15 Luxusvillen eine private und friedliche Flucht aus der Stadt im grünen Paradies der Katara Hills bieten. Die Eröffnung ist für November dieses Jahres geplant.

DoubleTree by Hilton Doha Downtown: Nur 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt und in der Nähe vieler der beliebtesten Attraktionen Katars, wurde dieses Hotel im Oktober eröffnet und verfügt über 250 geräumige Service-Apartments.

Nähere Infos zu Katar unter: www.visitqatar.com/de-de (red)