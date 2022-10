China Airlines feiert Come-back in Wien

Mit einem gepflegten After-Work-Event im Stadtbüro haben sich China Airlines bei ihren Partnerinnen und Partnern in Erinnerung gebracht. Obwohl die Flüge mehr als zwei Jahre pandemiebedingt ausgesetzt werden mussten, hat der taiwanesische Carrier seine Niederlassung in der Mariahilfer Straße, an der er seit 2005 angesiedelt ist, weiter betrieben.

Restart am 31. Oktober

Nachdem Taiwan die Quarantäne-Regeln bei der Einreise nun gestrichen hat, macht es wieder Sinn, Flüge anzubieten. Anlässlich der Wiederaufnahme der Nonstop-Verbindungen auf der Strecke Wien – Taipei ab 31. Oktober stellte sich das sympathische Team gestern der Branche vor.

„30 Monate Cancellations sind genug“, erklärte Vincent Lim, Österreich Manager China Airlines.

Bis Ende des Jahres sind drei wöchentliche Flüge geplant, im Jänner wird auf viermal pro Woche erhöht. „Wir hoffen, bald wieder auf fünf Verbindungen aufstocken zu können, wie vor der Pandemie. Langfristig gesehen wollen wir täglich fliegen“, verrät Lim ambitionierte Pläne.

Zum Einsatz auf der Strecke kommt ein hochmoderner Airbus A350-900 in Drei-Klassen-Konfiguration mit Business, Premium Economy und Economy. Die Nachfrage entwickelt sich aktuell gut: In den ersten zwei Oktober-Wochen wurde mehr gebucht als im gesamten September. Wichtig für China Airlines ist die Hub-Funktion in Taipei, von wo gute Anschlussverbindungen in andere fernöstliche Ziele sowie nach Down Under angeboten werden.

Ansprechpartner vor Ort

Joachim Trauner, der seit Anfang Oktober das Sales & Marketing-Team verstärkt, ergänzt: „Wir sind eine Fluglinie mit einem Stadtbüro, das schafft eine emotionale Bindung von Vertrieb und Airline.“ Anrufe würden nicht in irgendeinem Call Center landen, sondern bekannte Gesichter vor Ort antworten und erledigen, was zu tun ist. Da könnte sich so manch andere Airline noch was abschauen. (red.)