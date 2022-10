Explora Journeys verschiebt Start der Explora I

Die Luxus-Lifestyle-Reisemarke Explora Journeys verkündet eine Aktualisierung des Zeitplans für die Indienststellung ihres ersten Schiffes, der Explora I. In diesem Zusammenhang wird die Jungfernfahrt des Schiffes nun am 17. Juli 2023 von Southampton, Großbritannien, aus starten.

"In Anbetracht der schwierigen Lage, in der sich die Welt heute befindet, einschließlich der Komplikationen in der globalen Lieferkette, mussten wir in Absprache mit der Werft Fincantieri die schwierige Entscheidung treffen, den Zeitplan für die Indienststellung unseres Schiffes zu ändern. Die zusätzliche Zeit in der Werft und auf See vor ihrer ersten Reise werden wir nutzen, um sicherzustellen, dass die Explora I das Versprechen und die Vision unserer Marke in vollem Umfang erfüllen kann und wird – ohne Kompromisse bei Qualität und Luxus, unserem obersten Ziel", erklärt Michael Ungerer, CEO von Explora Journeys.



Weiter Infos für Kunden & Agents

Vertriebsberater und ihre Kunden sowie alle Gäste, die direkt bei Explora Journeys gebucht haben, wurden bereits über die neuen Daten der Eröffnungsreise informiert. Den Gästen wurde eine vollständige Rückerstattung des Reisepreises sowie der volle Buchungswert in Form eines FJC (Future Journey Credit) angeboten.

Reisebüros und Reiseberater erhalten den vollen Wert ihrer bereits für die ursprünglich gebuchte Reise gezahlten Provision und erhalten ihre Provision für den gebuchten FJC-Wert. Diese Entschädigung für die Gäste und die Zahlung der Provisionen für Vertriebspartner stehen in vollem Einklang mit den Standards, die Explora Journeys seit dem Start im Juni 2021 bereits eingeführt hat. (red)