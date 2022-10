Polen: Einladung zum Cider Workshop

Der Slow Food Bewegung ist es zu verdanken, dass ein traditionsreiches landwirtschaftliches Produkt wieder mehr und mehr in den Mittelpunkt rückt – der Apfel. Und mit ihm die Verarbeitung zum köstlichen Apfelwein, dem Cider - um den es sich in diesem Workshop dreht.

Programm des Cider Workshops

Über den kulinarischen Tourismus und die Slow Food Kultur in Polen sowie über das Food & Music Apple Festival Jabłonki sprechen an diesem Vormittag Dominika Arendt-Wittchen und Bartek Osumek (State of Poland Foundation).

Weiters gibt es auch eine Präsentation bzw. Workshop zur Herstellung und Verkostung von Cider von Marcin Hermanowicz (Inhaber von Cydr Ignaców).

Datum: 9. November 2022

9. November 2022

ab 11:00 Uhr

Anmeldung bis 4. November unter: EVENT.WIEN@INSTYTUTPOLSKI.PL

