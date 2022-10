Wiens Städtetourismus fast auf Vor-Corona-Niveau

Wien ist im September fast so gut gebucht gewesen wie vor der Pandemie. Die Zahl der Nächtigungen zog im Jahresabstand um 50% auf rund 1,29 Mio. an und erreichte damit 85% des Vor-Corona-Niveaus vom September 2019. Der überwiegende Teil der Buchungen kam dabei von Urlaubern aus Deutschland (268.000) und Österreich (265.000). Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es hier kräftige Steigerungen von 22 bzw. 25%, wie der WienTourismus am Mittwoch bekanntgab.

Auch die Amerikanerinnen und Amerikaner sind zurück - ihre Buchungszahlen legten im Jahresabstand um 185% auf 92.000 Nächtigungen zu. Dahinter folgten Urlauber aus Italien mit 52.000 Übernachtungen (plus 100%), Großbritannien mit 49.000 (plus 189%), Spanien mit 39.000 (plus 64%), Israel mit 36.000 (plus 4%), Polen mit 31.000 (plus 36%), Frankreich mit 29.000 (plus 68%) und der Ukraine mit 22.000 (plus 116%).

Details zur Bettenauslastung

Trotz der spürbaren Belebung der Nachfrage gibt es noch Luft nach oben. Es gibt aber auch deutlich mehr Hotels in Wien als noch vor einem Jahr. Insgesamt seien heuer im September mit rund 65.900 Hotelbetten um etwa 6.300 Betten mehr angeboten worden als im Vergleichsmonat des Vorjahres, so die Marketingorganisation WienTourismus.

Die Hotelbetten in der Bundeshauptstadt waren im September zu 54,7% (Vorjahresmonat (40,2%) ausgelastet, die Zimmer zu rund 71% (Vorjahr: 52%). Im bisherigen Jahresverlauf - Jänner bis September - erreichte die Bettenauslastung 43,5% (Vergleichszeitraum 2021: 22%) und die Zimmerauslastung rund 56% (Vorjahresperiode: 29%).

Insgesamt verzeichnete Wien zwischen Jänner und September 2022 fast 9,13 Mio. Nächtigungen - also um 185% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. (APA / red)