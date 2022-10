JO: Familienurlaub in St. Johann

Die auf Familien mit Kindern spezialisierte Tourismusregion bietet ideale Rahmenbedingungen für einen Winterurlaub - und das auf und abseits der Pisten. Integriert in das Skigebiet Snow Space Salzburg locken 210 Pistenkilometer, 12 Gipfel, 5 Täler, 60 Skihütten und 70 moderne Seilbahnanlagen.

Die 16 „JO“ Family Partnerbetriebe sind bei den Unterkünften meist die bevorzugte Wahl. Mit dem „LichtAdvent“, dem „Eule DC“ Ski-Rennen und der „JoKiWo“ ist aber auch der Eventkalender dicht gefüllt.

Neu: Das Online-Frühbucher-System, das dem Urlaubsgast deutliche Preisvorteile ermöglicht. Geplanter Wintersaisonstart in Snow Space Salzburg ist der 8. Dezember 2022.

Neue Angebote für den Winter

„Unser hoher Qualitätsstandard in der Hotellerie und Gastronomie, die gelebte Gastlichkeit sowie unsere Angebote auf und abseits der Piste machen uns zu einer der familienfreundlichsten Regionen Österreichs“, so Hannes Rieser, Geschäftsführer vom Tourismusverband St. Johann in Salzburg, und ergänzt: „Natürlich wird der Winter aufgrund der Teuerungswelle und den gestiegenen Energiepreisen herausfordernd, wir blicken dennoch positiv in die Zukunft. Ein Wintertourismus wird stattfinden und das ist für uns in der Region ein wichtiges Signal. Mit dem neuen Online-Frühbucher-System von Snow Space Salzburg lässt sich heuer einiges sparen. Je früher unsere Gäste buchen, desto günstiger ist das Ticket.“

Neben dem neuen Online-Frühbucher-System wird es außerdem Angebote und Aktionen wie Ski amadé Familyweeks, ein Jungfamilienticket sowie eine Ski amadé Osterfamilienaktion geben.

Eventhighlights im Winter

Der „LichtAdvent“ in St. Johann in Salzburg wird von 17. November bis 23. Dezember seine vorweihnachtliche Stimmung versprühen. Der Adventmarkt steht dabei für eine perfekte Symbiose aus Tradition und Moderne. Außerdem scheint in der Wintersaison 2022/23 wieder der „Eule DC“ Wettkampf im Eventkalender auf. Das „wilde Rennen“ findet am 1. April 2023 statt und wird bereits zum 12. Mal im St. Johanner Alpendorf ausgetragen. Die mit unzähligen Schanzen und Schikanen gestaltete Strecke verläuft überwiegend abseits der Piste und wird durch spektakuläre Sprünge auch für die vielen Zuschauer:innen zum absoluten Highlight. Zu den weiteren Highlights zählt der „ParaSki Worldcup" im Zeitraum vom 17. bis 19. März 2023 bei dem über 50 Athlet:innen aus sechs Nationen ihr Können in zwei Riesentorlauf-Durchgängen und beim Fallschirmzielspringen unter Beweis stellen werden.

Kinderwoche "JoKiWo" zum Saisonabschluss

Den krönenden Abschluss der Saison läutet dann wieder die Winteredition der „JoKiWo“ ein. Die Kinderwoche die vom 3. bis 7. April 2023 stattfinden wird punktet dabei auch heuer wieder mit einem geballten Entertainment-Programm für Kids & Teens. Gleich zum Start der „JoKiWo“ erfahren die Kids & Teens mehr über die technischen Herausforderungen einer Bergbahn. Probesitzen in den Pistenraupen oder im Helikopter dürfen auch nicht fehlen. Ebenso wie ein Besuch der Hundestaffel der heimischen Bergrettung.

Plus: Der Austria Freeski Day macht wieder halt im Snow Park Alpendorf – für reichlich Action ist somit gesorgt.

Direkte Zugverbindungen

Neben einem klaren Familienschwerpunkt wird in St. Johann in Salzburg die Nachhaltigkeitsstrategie der Snow Space Salzburg Bergbahnen umgesetzt, um Ski- und Wintergäste bei einem umweltschonenden Skiurlaub zu unterstützen. So wird es auch im Winter 2022/23 attraktive ÖBB-Packages ab Wien, Linz, München & Düsseldorf geben um Urlauber zur öffentlichen Anreise zu motivieren.

Mehr Informationen zur Region JO Salzburg unter: www.josalzburg.com (red)