Carnival Cruise Line lädt zum Webinar ein

Seit der im Juli 2021 erfolgten Wiederaufnahme des zuvor durch die Pandemie zum Erliegen gekommenen Kreuzfahrtgeschäftes konnte Carnival Cruise Line bereits rund sechs Mio. Gäste verzeichnen.

Was sich seither getan hat, was Passagiere auf den Schiffen des US-Unternehmens erwartet und welche Flottenneuzugänge das Angebot der Kreuzfahrtreederei erweitern, erfahren Reisebüroprofis im Rahmen eines Webinars am 25. Oktober zwischen 9:00 Uhr und 9:30 Uhr.

Anmeldungen zum Webinar HIER (red)