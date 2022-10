Eurowings: Streiks beeinflussen Wachstumspläne massiv

Infolge von mittlerweile vier Streiktagen und massiven Streikschäden könne der Aufbaupfad nicht fortgeführt werden, erklärte die Lufthansa-Tochter in einer Mitarbeiterinformation am Dienstag. "Die anhaltende Eskalationsstrategie der Vereinigung Cockpit nimmt uns die notwendige Sicherheit für weitere Investitionen in unseren deutschen Flugbetrieb", erklärte Finanz- und Personalchef Kai Duve. Die für 2023 geplante Flottenstärke werde nur 76 und damit um fünf Flugzeuge weniger umfassen als bisher geplant. Damit werde mit sofortiger Wirkung der Aufbau von mindestens 200 weiteren Stellen in Cockpit und Kabine gestoppt. Das gelte auch für alle anstehenden Beförderungen von Pilotinnen und Piloten zum Kapitänsrang.

Wie tip-online.at bereits berichtete, legen die Piloten von Eurowings Deutschland in dieser Woche zum zweiten Mal in diesem Monat und für voraussichtlich drei Tage die Arbeit nieder. Die Airline muss deshalb täglich die Hälfte von rund 500 Flügen absagen. (APA / red)