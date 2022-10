Explora Journeys präsentiert Kapitän der Explora I

Bereits Anfang des Jahres hat das Unternehmen die Ernennung von Kapitänin Serena Melani verkündet. Nun wurde auch Diego Michelozzi offiziell zum Kapitän der Explora I ernannt. Damit werden Melani und Michelozzi künftig im Wechsel am Steuer des ersten Schiffes der Flotte stehen.

Michael Ungerer, Chief Executive Officer von Explora Journeys, sagte: „Kapitän Michelozzi wird die Explora I mit seiner Erfahrung, seiner Leidenschaft für Entdeckungen und seinem Respekt für den Ozean und die Natur, der unserem eigenen entspricht, zu bekannten und weniger bekannten Destinationen auf der ganzen Welt führen. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord begrüßen zu dürfen, während wir weiter Fahrt aufnehmen und die Explora I darauf vorbereiten, bald in See zu stechen.“

Michelozzi war in den letzten zweieinhalb Jahren Kapitän einer anderen Luxuslinie und hat nach seiner Dienstzeit bei der italienischen Marine mehr als 20 Jahre lang bei großen Kreuzfahrtunternehmen gearbeitet. Zur Ernennung sagte Michelozzi: „Es ist eine Ehre für mich, zu Explora Journeys zu stoßen und dazu beizutragen, die Weitsicht und Vision der Familie mit Leben zu füllen. Ich bin an der toskanischen Küste in Italien geboren, stamme aus einer Familie mit vier Generationen von Seefahrern und schätze das Engagement des Unternehmens, die faszinierende Schönheit unserer Ozeane und das Leben im Meer zu erhalten.“ (red)