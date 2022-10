Silversea: Bonus-Provision für Buchungen im Oktober 2022

„Unsere Reiseberater-Community spielt eine wichtige Rolle für unseren Erfolg und wir freuen uns, diese Bonusprovision von 250 EUR anbieten zu können, um unsere langjährige Wertschätzung für die wichtige Arbeit unserer Partner auf der ganzen Welt zu unterstreichen", sagt Roberto Verdino, SVP Revenue Management, Silversea Cruises. Diese spezielle Bonusprovision, die dem Reiseberater 45 Tage nach einer Buchung mit Anzahlung ausgezahlt wird, ist bis zum 31. Oktober 2022 verfügbar und gilt für mehr als 400 Reisen zu den außergewöhnlichsten Zielen auf allen sieben Kontinenten.

Vorteile für Kunden

Als weiteren Anreiz für Buchungen bietet Silversea seinen Gästen ein zweifaches-Suiten-Upgrade auf ausgewählten Routen für 2023 an, wenn diese bis zum 31. Oktober 2022 gebucht werden. Darüber hinaus können Kunden von einer um 15 % reduzierten Anzahlung auf alle Door-to-Door- und Port-to-Port-Tarife auf allen Reisen profitieren, wenn sie bis zum 30. November 2022 buchen (mit Ausnahme von kompletten Weltkreuzfahrten und Grand Voyages).

Zusätzliches Angebot für die Venetian Society & Freunde

Im Sommer 2023 und im Winter 2023/24 unternimmt die Silver Endeavour 25 Reisen in die Antarktis, nach Nordeuropa und in die Arktis und führt die Passagiere so in luxuriösem Komfort zu 116 der schönsten Reiseziele der Welt. Alle Reisen der neuen Kollektion sind Venetian Society-Abfahrten, was bedeutet, dass für Venetian Society-Gäste die übliche Ermäßigung von 5% gilt.

Als weitere Unterstützung für seine geschätzten Reisepartner und Passagiere bietet Silversea den Gästen der Venetian Society eine zusätzliche Ermäßigung von 5% auf alle Silver Endeavour-Reisen für den Sommer 2023 und den Winter 2023/24 für neue Buchungen, die vor dem 30. November 2022 getätigt werden.

Außerdem erhalten - als Erweiterung des "Sail with Us"-Empfehlungsprogramms der Kreuzfahrtgesellschaft - ab sofort auch Freunde von Venetian Society-Gästen zusätzlich zum bestehenden Empfehlungsvorteil 5% Rabatt auf ihren Kreuzfahrttarif für jede Reise an Bord der Silver Endeavour im Sommer 2023 und Winter 2023/24, wenn sie im selben Buchungsfenster buchen.

Unterstützungsangebot für Agents



Das Bonusprovisionsangebot von Silversea reiht sich in eine breite Palette von Initiativen zur Unterstützung von Reiseberatern ein. Dazu gehören: Marketing Central, eine Online-Suite von Marketing-Ressourcen und Verkaufstools für Reiseberater, auf die über My.Silversea.com zugegriffen werden kann; die Silversea Academy, eine umfangreiche interaktive Schulungsplattform mit über 20 Modulen, über die Partner mehr über die Ultra-Luxus-Schiffe von Silversea und die besuchten Reiseziele erfahren; und Virtual Visits, eine kurze, informative Videoreihe, die von Silversea-Teammitgliedern weltweit moderiert wird, um Reisepartner über alle Aktivitäten, neuen Produkte und Werbeaktionen von Silversea auf dem Laufenden zu halten. (red)