Seabourn: Specials für Stammkunden & Agents

Mit dem neuen Seabourn Club Savings Special erhalten Stammkunden (also bestehende Club-Member) ab sofort bis 30. November 2022 10% statt sonst 5% Rabatt. Dieser gilt auf vielen Abfahrten aus dem gesamten Programm sowie auf vielen der Expeditionsreisen.

Die Liste dazu HIER

Bonus-Provison auf Expeditionen

Auch für Agents gibt es tolle Neuigkeiten: So erhalten diese im Monat Oktober eine Bonusprovision von 500 EUR (vorbehaltlich Nutzung einer direkten Agenturnummer bei Seabourn) pro gebuchtem Gast auf der beigefügten Liste von Expeditionen - Link dazu HIER Also 1000 EUR pro Suite in Doppelbelegung. Diese Prämie ist nur für Neubuchungen gültig.

Die Liste dazu HIER

Wichtig: Die Bonusprovision wird zum Zeitpunkt ausgezahlt, zu dem die reguläre Provisionszahlung erfolgt; Die Bonusprovision wird über die vertraglich vereinbarte Zahlungsart ausgezahlt, (z.B. Paymode-X) & die Prämie ist bei der Zahlung des Kreuzfahrtpreises nicht abzugsfähig. Die Bonusprovision gilt für alle Suitenkategorien auf ausgewählten Expeditionskreuzfahrten 2023. Limitiertes Kontingent.

Apropos Expeditionen: das zweite Expeditionsschiff der Reederei, die Seabourn Pursuit, sticht im Oktober 2023 in See. Die Premieren-Saison ist ab sofort buchbar.

Preisbeispiel: Die 14-Nächte Amazonas-Erkundung ab 10. Oktober 2023 mit der Seabourn Pursuit ist als Cruise-Only in der Veranda-Suite ab 9.999 EUR p.P. (Doppelbelegung) buchbar.

Die gesamte Vielfalt an Expeditionsreisen - sowohl mit Venture wie auch Pursuit - finden Agents HIER. (red)