Neue Führungsspitze bei Allianz Partners

Tomas Kunzmann, bisher CEO des Geschäftsbereichs Mobility & Assistance und Vorstandsmitglied von Allianz Partners, wurde zum CEO von Allianz Partners bestellt und folgt damit auf Sirma Boshnakovaie, die Anfang des Jahres zum Vorstandsmitglied der Allianz SE ernannt wurde. Laurent Floquet folgt auf Tomas Kunzmann als CEO Mobility & Assistance und Vorstandsmitglied von Allianz Partners.

Sirma Boshnakova, Vorstandsmitglied der Allianz SE, kommentiert: „Ich freue mich, dass Tomas Kunzmann die Rolle des CEO bei Allianz Partners übernimmt und wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Position. Aufgrund seiner Erfahrung bei Allianz Partners bringt er Geschäftskontinuität, praktische Marktkenntnisse und eine starke Erfolgsbilanz in der Zusammenarbeit und Umsetzung in diese Rolle ein. Er ist in der Lage, die Dynamik weiter zu beschleunigen, die wir bei Allianz Partners erreicht haben, indem wir zum Nutzen unserer Kund:innen herausragende und einfache Lösungen anbieten.“

Neuer CEO von Allianz Partners

Tomas Kunzmann, als neu ernannter CEO von Allianz Partners, äußert sich dazu: „Nach zwei Jahren in denen ich für den Geschäftsbereich Mobility & Assistance verantwortlich war, bin ich stolz und fühle mich geehrt, die Rolle des CEO zu übernehmen und Allianz Partners in die Zukunft zu führen – nicht nur als der globale Marktführer im B2B2C-Versicherungs- und Assistance-Geschäft, der es heute ist, sondern auch als das Unternehmen, das das beste Kundenerlebnis weltweit bietet. Unser Fokus wird weiterhin darauf liegen, Wachstum zu fördern, indem wir unsere Kernaktivitäten stärken und neue Geschäftsmodelle und Ökosystemplattformen aufbauen."

Tomas Kunzmann kam 2009 zur Allianz Gruppe, wo er verschiedene Positionen bei der Allianz Private Krankenversicherung (APKV) innehatte, unter anderem als Head of Health Underwriting. Im Jahr 2013 trat er als Vertriebsleiter in die deutsche Vertriebsorganisation der Allianz (ABV) ein, bevor er die Verantwortung für die regionalen Niederlassungen in Ingolstadt und Kempten übernahm.

2017 wechselte Kunzmann als Assistent des Vorstandsvorsitzenden Oliver Bäte zur Allianz SE, wo er anschließend die Rolle des Interimsleiters des CEO-Büros übernahm. Seit 2020 leitete Tomas Kunzmann den Geschäftsbereich Mobilität & Assistance für Allianz Partners.

Neuer CEO Mobility & Assistance

Mit Wirkung vom 1. September 2022 hat Laurent Floquet die Rolle des CEO Mobility & Assistance und Mitglied des Vorstands bei Allianz Partners übernommen. Er folgt in dieser Funktion auf Tomas Kunzmann. Dazu sagt Kunzmann: "Laurent Floquet ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit einer exzellenten Erfolgsbilanz, was die Steigerung des Wachstums in unserem Assistance-Geschäft angeht und großem Wissen und Erfahrungen in Change und Transformationsprojekten. Er hat in den letzten Monaten maßgeblich dazu beigetragen, die Transformation bei Allianz Partners voranzutreiben, und ich bin überzeugt davon, dass er unser Mobilitäts- und Assistance-Geschäft weiter ankurbeln und die richtigen Chancen für die Zukunft ergreifen wird.“

Laurent Floquet kam 2014 als Head of Business Development für Allianz Technology zur Allianz Gruppe. Im Jahr 2016 wechselte er zu Allianz Partners, wo er als Global Chief Sales Officer für das Assistance-Geschäft tätig war, gefolgt von seiner Rolle als Regional CEO für die nord-, mittel- und osteuropäischen Märkte. Im Januar 2022 wurde er zum Chief Transformation Officer und Vorstandsmitglied von Allianz Partners ernannt und leitete die Transformationsaktivitäten von Allianz Partners weltweit. Floquet begann seine Karriere bei Accenture, wo er Transformationsprogramme für Versicherungsunternehmen durchführte. (red)