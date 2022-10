Saudi-Arabien verzeichnet starkes Wachstum im Tourismussektor

Das exponentielle Wachstum des saudi-arabischen Tourismussektors hat zu einem außergewöhnlichen Anstieg von 121% gegenüber dem internationalen Tourismusniveau vor der Pandemie geführt. Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten UNWTO-Tourismusbarometer hervor.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus von Saudi-Arabien und CEO von der Saudi Tourism Auhtority, sagte dazu: „Die Anerkennung der Leistungen Saudi-Arabiens im UNWTO-Tourismusbarometer ist ein wichtiger Meilenstein in unserer außergewöhnlichen Erholung, und ein großer Teil des Erfolges liegt in dem mehrgleisigen Ansatz unserer Führung zur Bewältigung der Pandemie und zur Beschleunigung der Erholung des Sektors. Saudi-Arabien hat sich im September 2019 der Welt geöffnet, und durch kontinuierliche Führung und Engagement haben wir unvergleichliche Fortschritte bei der Verwirklichung unserer ehrgeizigen Tourismusziele der Vision 2030 gemacht. Wir investieren in eine nachhaltige Zukunft des Tourismus, und ich bin stolz darauf, dass Saudi-Arabien heute das am schnellsten wachsende Tourismusziel in der G20 ist."

Tourismusziel der Vision 2030

Der deutliche Aufschwung im Tourismus sei so nicht nur eine Anerkennung für die Investitionen Saudi-Arabiens in den Tourismus, sondern auch für die Vorreiterrolle des Landes bei der Zukunftssicherung des Tourismussektors. So sei der Tourismus eine der wichtigsten Säulen der transformativen Vision 2030 Saudi-Arabiens: Insgesamt habe sich das Land das ehrgeizige Ziele gesetzt, dass der Tourismus bis 2030 10% zum BIP des Landes beiträgt und auf diesem Weg eine Million Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. (red)