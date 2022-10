Einladung zum Kanada-Webinar

In diesem Webinar werden den Teilnehmern Kanadas Geheimtipps vorgestellt - ganz abseits der altbekannten touristischen Pfade. So geht es gemeinsam mit dem Partner Air Canada auf eine virtuelle Reise nach Manitoba und Saskatchewan, in die Northwest Territories und den Yukon.

Datum: 4. November 2022

4. November 2022 Uhrzeit: von 09.00 Uhr bis ca. 10.30 Uhr

von 09.00 Uhr bis ca. 10.30 Uhr Anmeldung zum Zoom-Webinar HIER

Kanada ist ein Land für Fans von Outdoor-Abenteuern und Roadtrips. Es steht für Bären, Bisons und Elche, für Legenden und Geschichten, für unendliche Weiten, Wildnis und für Traumrouten, die ihresgleichen suchen. (red)