Explora Journeys präsentiert Konzept "Ocean Wellness"

Julanda Marais, Senior Lead Spa Operations erklärt das Konzept Ocean Wellness an Bord der Explora I dabei folgendermaßen: "Wir wissen seit Langem um die kraftvolle Wirkung von Wasser und Wellen auf Körper, Geist und Seele. Dies ist die Inspiration für Ocean Wellness. Wir möchten unseren Gästen ein Gefühl von kultivierter Simplizität, entspanntem Luxus und vollständiger geistiger und körperlicher Regeneration vermitteln. Diese Philosophie hinter Ocean Wellness ist tief in den Traditionen von Explora Journeys verwurzelt.“

So sollen Erlebnisse, Programme und Räumlichkeiten, die den Einfluss des Ozeans auf das Wohlbefinden verstärken, den Gästen helfen, innere und äußere Ruhe zu finden. "Vom Schlaf bis zur Ernährung wurde eine Auswahl an Konzepten zusammengestellt, um sicherzustellen, dass die Gäste während ihrer Reise und darüber hinaus ein Gefühl der Erneuerung erhalten", heißt es dazu in der Aussendung weiter. Die Fokusbereiche des Konzepts sind dabei: Spa & Beauty inklusive sorgfältig ausgewählter Partnermarken, Fitness in Kooperation mit Technogym sowie dem umfassenden Thema Wellbeing.

Ocean Wellness - The Spa

Ocean Wellness - The Spa soll die sanfte, hypnotisierende Wirkung des Ozeans widerspiegeln, sodass Gäste den Stress des Alltags hinter sich lassen können. Auf einer Fläche von über 700m2 werden Gästen folgende Leistungen geboten:

Behandlungsräume: 11 Behandlungsräume, darunter 2 Private Spa Suites mit eigenem Entspannungsbereich im Freien, einen Doppel- und sieben Einzelbehandlungsräume, einen zusätzlichen Behandlungsraum für spezielle Medi Luxe Treatments von Dr. Levy Switzerland und einen Außenbereich, in dem die Gäste entspannen können.

11 Behandlungsräume, darunter 2 Private Spa Suites mit eigenem Entspannungsbereich im Freien, einen Doppel- und sieben Einzelbehandlungsräume, einen zusätzlichen Behandlungsraum für spezielle Medi Luxe Treatments von Dr. Levy Switzerland und einen Außenbereich, in dem die Gäste entspannen können. Schönheitsstudio: Angebote der gesamte Schönheitspflege - von auffrischendem Haarstyling und Bartpflege im Friseursalon bis zu individuellen Hand- und Fußbehandlungen im Nagelstudio

Angebote der gesamte Schönheitspflege - von auffrischendem Haarstyling und Bartpflege im Friseursalon bis zu individuellen Hand- und Fußbehandlungen im Nagelstudio Therapeutischer Sinnesparcours: Im Thermal-Wellnessbereich finden die Gäste unter anderem ein Hydrotherapiebecken, ein Dampfbad, eine finnische Sauna, eine Salzgrotte, eine Erlebnisdusche, ein Eiswasserfall sowie beheizte Marmor-Liegen

Eine Auswahl von Partnermarken die von Experten sorgfältig für Ocean Wellness ausgewählt wurden und in den Wellness-Bereichen zur Anwendung kommen: Hautpflegeprodukte von Dr. LEVY Switzerland, Produkten und Treatments der britische Luxus-Wellness-Marke Aromatherapy Associates, sowie der niederländischen Marke The Tides Wellness.

Ocean Wellness – Fitness



Das Sprichwort "In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist" ist das Herzstück der Philosophie von Ocean Wellness - Fitness. Mit 227 m² Innenfläche und mehr als 64 m² Fitnesseinrichtungen im Freien bietet Ocean Wellness - Fitness auch einen Sportplatz für Half-Court-Basketball sowie eine Panorama-Laufbahn und Touch-Tennis. Das Angebot reicht von einer ersten körperlichen Untersuchung bis hin zu funktionellem und Krafttraining, Cardio und Pilates – in individuellen Trainingseinheiten oder Gruppenkursen – und ist ganz darauf ausgerichtet, die Gäste zu motivieren, ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun.

Marken-Partner Technogym:

Um Gästen ein außergewöhnliches Wellness- und Fitnesserlebnis an Bord zu bieten, das höchsten Ansprüchen gerecht wird, hat sich Explora Journeys mit Technogym zusammengetan, einer weltweit führenden Marke für Produkte und digitale Technologien für Fitness, Sport und gesundes Wohlbefinden. Die vernetzten, intelligenten Geräte von Technogym verfügen über die innovativsten biomechanischen und digitalen Technologien. Die Marke war offizieller Ausrüster der letzten acht Olympischen Spiele und ist ein wichtiger Ansprechpartner für Sportchampions weltweit.

Ocean Wellness - Wellbeing

Zudem haben Gäste der Explora I die Möglichkeit, ihr Wohlbefinden mit individuellen Beratungen und Retreat-Programmen zu steigern, die von Schlafverbesserung und Immunstärkung bis hin zu Ernährung reichen. So steht ihnen beispielsweise ein sorgfältig ausgearbeitetes Ernährungsprogramm, das in enger Zusammenarbeit mit dem kulinarischen Team von Explora Journeys entwickelt wurde, zur Verfügung.

Ein weiterer Fokus liegt auf vielfältigen Yoga-Programmen, die darauf abzielen, körperlichen und geistigen Stress abzubauen. Zur Auswahl stehen: Yoga-Flow- und Power-Yoga-Kurse, um Ausdauer und Kraft zu tanken, Schlaf-Yoga, um in einen tiefen Schlaf zu fallen, Entspannungs-Yoga, um das Selbstwertgefühl wiederzubeleben, Achtsamkeits-Yoga, um Körper und Geist durch Meditation zu stärken, und immunstärkendes Yoga, um die Gesundheit zu fördern und Ängste durch Pranayama-Atemtechniken zu reduzieren.

Dies sind nur einige der Erlebnisse, die Explora Journeys ihren Gästen bieten wird um zu entspannen, loszulassen, die Reise zu genießen und in einen „Ocean State of Mind“ zu kommen. (red)