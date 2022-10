Bentour: Kostenfreier Privattransfer für Winterreisen

Alle Gäste - also sowohl Kunden die bereits gebucht haben, als auch Neu-Kunden - die eine Pauschalreise (mind. zwei Personen) mit Reisedatum zwischen dem 1. November 2022 und dem 25. März 2023 buchen und in der Region Lara, Kundu, Belek oder in einem Stadthotel Antalya-City wohnen, erhalten vom Veranstalter ohne Aufpreis das Upgrade auf einen individuellen Privattransfer. Im kostenfreien Privattransfer sind dabei beide Wege enthalten - die Gäste werden also mit dem Privatfahrzeug sowohl vom Flughafen abgeholt als auch später wieder zum Flughafen gebracht.

"Die Aktion wurde im letzten Jahr sehr gut angenommen", äußert sich Deniz Ugur, CEO von Bentour Reisen zum Angebot. "Der individuelle Transfer bietet unseren Gästen noch mehr Entspannung und sorgt für noch mehr Qualität auf ihrer Bentour Reise. Auch im Sommer konnten wir eine verstärkte Nachfrage nach unseren Privattransfers verzeichnen.“

Für Kunden, die es gerne noch ein wenig exklusiver hätten, bietet sich zusätzlich der Airport-Service an: Eine schnelle und bequeme Abfertigung für die Rückreise am Flughafen Antalya inkl. Lounge Zugang bietet der Airport Service Premium für 49 EUR p.P. (red)