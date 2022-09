AIDA-Weltreise: Teilstrecken ab sofort buchbar

So können Gäste beispielsweise in 65 Tagen von Hamburg nach Sydney reisen und den Jahreswechsel in dieser aufregenden australischen Metropole erleben. Oder sie genießen eine 33-tägige Reise von Mauritius nach Hamburg, umrunden das Kap der Guten Hoffnung und gehen auf Safari in Südafrika. Ebenfalls buchbar ist die 48-tägigen Etappe von Chile nach Mauritius; auf dieser Reise geht es durch die Südsee und zum australischen Kontinent. Die einzelnen Teilstrecken sind ab 3.850 EUR pro Person buchbar zum AIDA Premium-Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 700 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30. April 2023. Das Kontingent ist limitiert.

20 Länder, 43 Häfen, vier Kontinente

Die komplette AIDA Weltreise führt vom 27. Oktober 2023 bis zum 21. Februar 2024 in 43 Häfen, 20 Länder und auf vier Kontinente und ist ab 13.995 EUR pro Person buchbar, zum AIDA Premium-Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB), inkl. 3.000 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.2023, jeweils limitiertes Kontingent buchbar.

Buchbare Teilstrecken der Weltreise 2023/2024

Von Hamburg nach San Antonio vom 27. Oktober bis 2. Dezember 2023 (36 Tage)

Von Hamburg nach Mauritius vom 27. Oktober 2023 bis 19. Januar 2024 (84 Tage)

Von Hamburg nach Sydney vom 27. Oktober bis 31. Dezember 2023 (65 Tage)

Von San Antonio nach Mauritius vom 2. Dezember 2023 bis 19. Januar 2024 (48 Tage)

Von San Antonio nach Hamburg vom 2. Dezember 2023 bis 21. Februar 2024 (81 Tage)

Von Sydney nach Hamburg vom 31. Dezember 2023 bis 21. Februar 2024 (52 Tage)

Von Mauritius nach Hamburg vom 19. Januar bis 21. Februar 2024 (33 Tage)

Neue Etappen auch für die Weltreise 2022/2023 buchbar

Auch für die Weltreise 2022/2023 ist ab sofort die Buchung neuer Teilstrecken möglich: Vom 26. Oktober bis 31. Dezember 2022 für die 66-tägige Etappe von Hamburg nach Sydney. Vom 31. Dezember 2022 bis 20. Februar 2023 geht es in 52 Tagen von Sydney nach Hamburg. (red)