A-Rosa verlängert Jubiläums-Aktion

A-Rosa bietet Kunden bis in den Winter hinein 4-, 5- und 7-Nächte Reisen in jedem Fahrtgebiet an, sodass auch in der gemütlichen Jahreszeit die schönsten Städte und Naturlandschaften Europas besucht werden können. Und das aktuell sogar zum Sonderpreis, denn: zur Feier des Jubiläums erhalten Gäste bei Buchung ausgewählter Reisen im Herbst auf Donau, Rhein und Co. eine Ermäßigung in Höhe von 20% auf den PREMIUM alles inklusive-Tarif.

Den Herbst an Bord genießen

So stehen in den Herbstferien beispielsweise zahlreiche Familienreisen, die nicht nur mit tollen Destinationen sondern auch mit beheizten Außenpools und Kids Club punkten, zur Verfügung. Für alle, die eine kurze Auszeit vom Alltag brauchen, bieten die Kurzreisen im November viele Möglichkeiten.

Ein weiteres Highlight im goldenen Herbst sind die neu konzipierten Special- und Eventreisen von A-Rosa. Ab Oktober können die Gäste auf ausgewählten Abfahrten ihre Interessen während des entspannten Städteurlaubs vertiefen. RTL-Adelsexperte Michael Begasse gibt Einblicke in die europäischen Königshäuser, während Gala-Chefreporterin Hendrikje Kopp die Gäste mitnimmt in die Welt der „Rich and Famous“. Kreativ wird es unterwegs mit Illustratorin Tanja Meyer und Gesundheitscoach Ulrike Homuth hat Yoga-Sessions und weitere Tipps zum Thema Wellbeing im Gepäck.

Nähere Informationen unter: www.a-rosa.de (red)