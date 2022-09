Hurtigruten Expeditions erweitert Arktis-Angebot 2023

Mit der MS Maud als weiteres Schiff in der Arktis im Sommer 2023 wird Hurtigruten Expeditions eine größere Auswahl an arktischen Expeditionskreuzfahrten anbieten als je zuvor - mit fünf verschiedenen Schiffen, die die Arktis erkunden. Die neuen 11- bis 20-tägigen Expeditionsreisen finden dabei zwischen Juni und September 2023 statt und starten entweder in Dover (Großbritannien) oder in Reykjavik (Island) und führen anschließend nach Grönland, Spitzbergen, zu den Britischen Inseln, den Färöer-Inseln und nach Island.

„Wir freuen uns, unser Angebot an Expeditionsreisen in die Arktis weiter auszubauen. Die neuen Reiserouten von MS Maud verbinden außergewöhnliche Arktis-Highlights - handverlesen von unserem Expeditionsteam und aufbauend auf fast 130 Jahren Erfahrung. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Gemeinden bringen unsere Expeditionen Gäste mit kleinen Schiffen dorthin, wo die großen Schiffe nicht hinkommen, näher zu den Menschen und der Natur des Nordens“, sagte Asta Lassesen, CEO von Hurtigruten Expeditions.

Arktis Abenteuer mit der MS Maud

Wie alle anderen kleinen Expeditionsschiffe der Flotte von Hurtigruten Expeditions verfügt auch die MS Maud über ein hochmodernes Science Center an Bord sowie eine große Flotte von Expeditions-Schlauchbooten für Landgänge und die Erkundung von Flora und Fauna.

Neben der Explorer Lounge, die sich über zwei Decks mit raumhohen Panoramafenstern und einer spektakulären 270-Grad-Aussicht erstreckt, verfügt die MS Maud außerdem über weitläufige Außendecks, Whirlpools im Freien, eine Panoramasauna, einen Fitnessraum und ein breites kulinarisches Angebot, darunter lokal inspirierte und aus der Region bezogene Speisen wie auch pflanzliche Optionen.

Die neuen Abenteuerreisen in die Arktis umfassen:

Zwei 17-tägige Seereisen "Ostgrönland und Spitzbergen - Eine echte Polarexpedition": eine einzigartige Kombination aus Island, der wilden Ostküste Grönlands, dem Spitzbergen-Archipel und der selten besuchten arktischen Vulkaninsel Jan Mayen. Die Reise beginnt und endet in Reykjavik (Island).

Eine atemberaubende 20-tägige Expedition im Schein der Mitternachtssonne "Expedition Grönlands Fjorde": Diese Seereise erstreckt sich über 20 Tage und folgt einer flexiblen Reiseroute zur Erkundung von Eisbergen, Fjorden, Wildtieren und Gemeinden entlang der spektakulären Westküste Grönlands – einschließlich des Nordens der Diskobucht.

Zwei Expeditions-Seereisen rund um Island "Insel aus Feuer und Eis - Umrundung Islands im Sommer", die die Gäste auf einer elftägigen Reise zu einigen der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Islands führen, einschließlich der Überquerung des Polarkreises.

Zwei zwölftägige Expeditionsreisen rund um Inselgruppen im Nordatlantik "Nordatlantik: Britische Inseln, Färöer-Inseln und Island", auf denen Island, die Färöer-Inseln, die Shetland-Inseln, die Orkney-Inseln und die Britischen Inseln erkundet werden. Sie sind die erste und letzte Reise von MS Maud in der Sommersaison 2023 und beginnen oder enden in Dover.

Alle angebotenen Expeditions-Seereisen können auch mit zwei- bis viertägigen Landausflügen in Island verlängert werden. (red)