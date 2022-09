TUI startet Trainings-Challenge für Agents

Sechs Wochen lang können Agents ihr Wissen über die sechs TUI Trainingsformate zu buchungstechnischen und servicerelevanten Fragen ausbauen. Gleichzeitig gibt es jede Woche tolle Preise zu gewinnen – inklusive großer Hauptpreisverlosung am Ende der Aktion.

So funktioniert's:

Im Zuge der sechswöchigen TUI Trainings-Challenge haben Agents die Möglichkeit, jede Woche ein anderes Schulungsformat aus dem TUI Newsnet kennenzulernen. Am Anfang jeder Woche gibt es dazu eine Challenge bzw. Aufgabe zu erledigen.

Jeden Freitag werden unter allen teilnehmenden Agents der Wochen-Challenge drei Gewinnerinnen bzw. Gewinner gezogen und mit tollen Goodie Bags beschenkt.

Zusätzlich wartet am Ende der TUI Trainings-Challenge auf all jene, die an allen Challenges teilgenommen haben, eine Hauptverlosung mit sechs Hauptpreisen.

Die Hauptpreise - darunter zwei TUI Flüge für die kommende Wintersaison, vier TUI Veranstaltergutscheine in der Höhe von je 300 EUR sowie Ancillary Gutscheine von TUI Experiences und Gutscheine von TUI Cars für eine Mietwagenbuchung im Wert von 400 EUR - werden am Mittwoch, dem 9. November öffentlich gezogen und via Video im TUI Newsnet bekanntgegben.

Die Trainingsformate der Challenge

An der TUI Trainings-Challenge können alle Agents teilnehmen, die ein aktives Abonnement des österreichischen TUI Newsnet Newsletter haben. TUI möchte den Agents mit dieser Aktion die Möglichkeit bieten, das Wissen zum TUI Beratungsangebot für den Counter zu erweitern und somit ihre Kundinnen und Kunden noch besser und leichter beraten zu können.

Die TUI Trainings-Challenge umfasst folgende sechs TUI Trainingsformate:

Top 10 Facts: Diese Themen beschäftigen die Agents am meisten – TUI liefert Antworten auf die 10 häufigsten Fragen V-Logs: In alphabetisch geordneten Videos bietet TUI rasche Hilfe und Informationen zu spezifischen Themen E-Learnings: Hier können sich die Agents weiterbilden und flexibel die eigenen fachlichen Kompetenzen ausbauen IRIS.plus Webinare: Die vielseitigen TUI Webinare bieten ein abwechslungsreiches Programm, um in die Welt des Buchungs- und Beratungssystems IRIS.plus einzutauchen Service Broadcast: Jeden 3. Mittwoch im Monat informiert TUI in einem 30-45-minütigen Broadcast über brandaktuelle TUI-Themen IRIS.plus Seiten im TUI Newsnet: Im TUI Newsnet finden sich alle Möglichkeiten, Vorteile und Neuheiten rund um das TUI Buchungs- und Beratungssystem

Informationen und Anmeldung zur TUI Trainings-Challenge unter: tui-newsnet.at (red)